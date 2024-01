Hezbolá amenaza con represalias contra Israel tras el asesinato de un alto cargo de Hamás

La organización chiita aseguró que se encuentra "en los niveles más altos de disposición y preparación".

La organización chiita libanesa Hezbolá emitió un comunicado en el que indicó que el asesinato en Beirut este martes de Saleh al Arouri, un alto cargo de Hamás, es considerado un "ataque peligroso contra el Líbano" y un "acontecimiento en el curso de la guerra que no quedará sin respuesta ni castigo".

"El crimen de asesinato de Saleh al Arouri y sus compañeros mártires en el corazón del suburbio sur de Beirut es un peligroso asalto a El Líbano, su pueblo, su seguridad, su soberanía y su resistencia", reza el comunicado, añadiendo que "este crimen nunca quedará sin respuesta y castigo. La resistencia responderá y está en los niveles más altos de disposición y preparación".

El ataque, que se produjo unas horas antes en el suburbio libanés de Dahieh, situado al sur de Beirut, estuvo dirigido contra una oficina de Hamás y dejó seis muertos, entre ellos Al Arouri, quien fundó el ala militar del movimiento palestino y era considerado una de sus figuras más importantes.

Horas después, el movimiento chiita aseguró en una declaración que habían atacado a un grupo de soldados israelíes en las proximidades del sitio Al Marj, dejando algunos muertos y otros heridos, en "apoyo al firme pueblo palestino".

Por su parte, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, anunció durante una sesión informativa que el Ejército israelí se encuentra en un estado "muy alto de preparación" en todos los frentes, tanto de defensa como de ataque.

Asimismo, Mark Regev, el portavoz de medios extranjeros del primer ministro israelí, insistió durante una entrevista que estaba "muy claro" que el ataque en Beirut solo iba dirigido contra Hamás. "Quienquiera que lo haya hecho, no es un ataque contra el Estado libanés. No es un ataque contra la organización terrorista Hezbolá", señaló. Aunque tanto Hamás como Hezbolá han responsabilizado a Israel por el ataque, el país hebreo aún no lo ha confirmado ni ha hecho comentarios oficiales al respecto.