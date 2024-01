El día que Barcelona rechazó fichar a un campeón mundial con la Selección Argentina

El futbolista fue ofrecido al club catalán, que decidió no contratarlo y fichar a otro jugador.

Josep María Minguella es un histórico agente de fútbol, que aunque asegura estar "retirado" siempre sigue muy ligado al Barcelona, club del que es socio hace setenta años y donde acerca jugadores cada vez que encuentra uno "bueno". Fue quien llevó a Lionel Messi y Diego Maradona y recientemente reconoció que también sugirió los nombres de Julián Álvarez y Kylian Mbappé, pero ninguno de los dos terminó llegando al Culé.

Primero contó que hace unos dos años hizo el intento por el delantero surgido de la cantera del Millonario argentino. "Él todavía era jugador de River y estaban hechos los contactos, por gente con la que yo estoy relacionado, y yo comenté en el Barcelona, además, que era por un monto asequible para el club, unos 20 a 22 millones de euros. Llegué a hablar con la dirección técnica del club, que atraviesa muchos problemas económicos y financieros, pero incluso se les proponía un financiamiento a cinco años", dijo en diálogo con Infobae. Aunque después explicó que los catalanes se terminaron decidiendo por fichar a Ferrán Torres del Manchester City por 60 millones de euros. "Les pregunté cómo se les había ocurrido esto", tiró inmediatamente.

Entonces contó cómo pudieron haberse generado los contactos entre el Manchester City y la directiva del conjunto de Núñez: "Es que allí en Buenos Aires está Joan Patsy, el ex periodista de TV3 de Cataluña, muy amigo de Johan Cruyff, de Txiki Beguiristain y de Pep Guardiola, que se casó con una argentina y vive en Buenos Aires y que supongo que debe colaborar y debe ser el mismo que ahora se lleva al City al chico Claudio Echeverri. También supongo que una vez hecho el contacto, gente del departamento técnico del club habr ido a verlo jugar. Hoy las características del mercado son más claras".

Kylian Mbappé también fue ofrecido al Barcelona

Minguella también reconoció que hizo el intento por llevar a Kylian Mbappé a Barcelona cuando todavía jugaba en el Mónaco. Después de una gran temporada, el argente recibió la información de que la joyita francesa iba a dejar el club. "En ese momento me comuniqué con su padre, que fue muy amable y concluyente. Me dijo “cuando el Barcelona tenía arriba a Messi, Suárez y Neymar, no queríamos ir porque Kylian no iba a tener posibilidades de regularidad, pero ahora estamos interesados”. Fue cuando el Barcelona recibió los 222 millones de euros por Neymar, cuando el PSG pagó la cláusula de rescisión. En aquel momento, hablé con la Comisión Directiva. Recuerdo haber hablado con Silvio Elías y con Javier Bordas, que llegó a comunicarse otra vez con el padre de Mbappé, pero al final se decantaron por traer a Ousmane Dembélé y a Philippe Coutinho, que no funcionaron", explicó.

Ante la repregunta contó que el argumento de la parte técnica del club aseguró que Dembélé "encajaba mejor para el sistema de juego del equipo", aunque con el diario del lunes parece haber sido un error. "Hay que acertar en ese momento y para eso, se necesita gente experta en ver jugadores que no son propios y entender si son o no para el futuro del club, porque es bueno ir a ver a tu equipo, sentarse en una platea, pero ver jugadores ajenos es una especialidad. No es fácil. Yo tengo más de setenta años de socio del Barcelona y estoy retirado, pero si veo un jugador que me puede parecer interesante, lo ofrezco", afirmó.