Carmen Barbieri contó cuál es el problema de salud que la llevará a pasar por el quirófano

La conductora de Mañanísima reveló la cirugía a la que se tiene que someter en los próximos meses.

Carmen Barbieri arrancó el año con un inconveniente en su salud. Debido a que se puso un nuevo chip sexual, tuvo que hacerse una batería de estudios previos. El tema es que uno de ellos no le salió bien. Al aire de Mañanísima, el programa en el que se pone al frente cada día de la semana, este miércoles la conductora contó cuál es el problema que le ocasiona tener que pasar por el quirófano para operarse. “Quiero decir algo: gracias a esta doctora maravillosa, Cristina, me mandó a hacer unos estudios para ponerme el chip, todos dieron bien y me lo puso ayer, pero uno no dio bien”, comenzó relatando la conductora. “El pecho izquierdo dio que mi mama, mi prótesis está rota, me mandó a hacer otro estudio, una resonancia, y gracias a vos (le dijo a la médica que estaba sentada a su lado) me enteré que tengo rota la prótesis, no mucho, pero está rota”, contó al aire.

Acto seguido, la mamá de Fede Bal dio detalles de los pasos a seguir. “En pocos meses me tengo que operar porque no hay que dejar pasar tiempo, no hay que dejar que la gelatina vaya caminando, migrando se dice, y que se aloje debajo de la axila, porque la operación va a ser mucho más complicada”. Enseguida, la actriz volvió a darle las gracias a su doctora, y tomándole la mano le dijo: “Gracias a esta mujer por esos estudios yo hoy sé que tengo este problema y me tengo que operar. Mirá vos, vas a decir ‘ay qué pavada, por el chip’ , pero vos me mandaste a hacer todo, por ejemplo me descubriste que tengo baja la vitamina D”. “Te quiero doctora porque por vos descubrí una cosa que ya la vamos a solucionar”, cerró Carmen su programa, después de dar esta noticia sobre su estado de salud.

Hace pocos días, en diálogo con María Laura Santillán para Infobae, la artista reconoció todos los problemas de salud que tuvo a lo largo de su vida. Uno de los más importantes, que la tuvo al borde de la muerte fue cuando se contagió Covid durante la pandemia. En ese momento, estuvo internada en terapia intensiva, con respirador artificial y con un pronóstico muy malo. “Yo soy asmática y mis pulmones quedaron muy débiles después del Covid. .Tuve una neumonía bilateral tan grave que casi muero. Hace poco hice un principio de neumonía y enseguida me internaron. Me cuido porque hago una vida sana, no tomo alcohol, no fumé nunca, duermo temprano, no voy a ningún lado. Solamente trabajo. Necesitaría recuperar mi masa muscular, la perdí por el Covid”, contó.

En esa misma entrevista, la conductora explicó cómo se protege del estrés cotidiano que muchas veces la puede llevar a enfermarse. “Como se cuida el alma. Tengo muy buenos amigos y tengo a mi hijo, que es mi cable a tierra. Me critica mucho. Todo el tiempo me dice: ‘mamá, así no’, ‘no digas eso’. ‘hablás demasiado’. Se enoja, yo lo escucho mucho”, destacó.

Más adelante, detalló cómo fue el momento en el que tuvo un pico de ‘vos le abriste la puerta a los leones, andá, cerráselas’. La culpa no la tiene el periodismo. Soy yo, yo lo conté, lo hice público y después a bancársela. Yo abrí la puerta, la puerta está abierta, pero la gente cree que yo cuento todo de mi vida y no, cuento la mitad. Lo que pasa es que es mucho mi vida”, confesó sobre la manera de relacionarse con el público.