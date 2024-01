Celeste Cid hizo un posteo contra la Ley Ómnibus y generó un fuerte debate en las redes

La actriz se refirió a las derogaciones y recortes que propone el Gobierno. Su postura no pasó inadvertida.

Celeste Cid se volvió tendencia este miércoles después de compartir una publicación referida a política en sus redes sociales.

“La cultura nacional no es un privilegio, es un derecho de los pueblos”, se lee en la historia que compartió en Instagram, donde reúne a más de dos millones y medio de seguidores.

Si bien la artista no suele expresarse sobre cuestiones políticas, los usuarios lo interpretaron como una forma de protesta contra la Ley Ómnibus que Javier Milei envió al Congreso. Es que, entre otras cosas, la misma propone cerrar el Instituto Nacional del Teatro, desfinanciar el INCAA y el INAMU, y derogar la Ley del Libro.

A raíz de su posteo, Cid se volvió tendencia en la red social X -ex Twitter- y dividió las aguas. “Y dijo algo Celeste Cid los últimos, no sé, ¿4 años?”, “¿Ahora tiene voz Celeste Cid? Estuvo muda 4 años”, “Celeste Cid llora subsidio”, “Alguien que le avise a Celeste Cid que cultura no es lo que decida el gobierno desde un organismo creado por el gobierno, y que la cultura sigue existiendo, por más que se cierren los organismos de propaganda zurda que le tiran unos mangos a ella...”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.