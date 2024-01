"En el segundo trimestre del año podríamos empezar a salir de este pozo"

Así lo expresó el economista Aldo Abraham en diálogo con Radio Panorama al referirse a la complicada situación economica actual.

El economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abraham, habló hoy con "Buen día Santiago" de Radio Panorama para hacer un breve análisis del complejo escenario político, social y económico en el que se encuentra el país tras las medidas impuestas por el presidente Javier Milei.

Al referirse al último aumento de combutibles, Abraham expresó: “seguro va a haber un aumento en los costos de comercialización de los productos, pero están relacionados a una serie de ajustes que se tienen que corregir en cuanto a precios en Argentina, si queremos que el país abandone la rescesión en la que nos han metido”.

“En muchas sectores sacaron mal los cálculos y se pasaron de rosca. Por ejemplo, la carne, que después de aumentar los precios tuvieron que acomodarse a la realidad y a lo que deberían haber valido. Hoy están tratando de hacer eso con el combustible; buscan llevarlo al precio que verdaderamente corresponde”, explicó ele conomista y agregó: “si a los productores no se les paga lo que sus productos valen, producen menos y eso implica resceción, que es donde estamos ahora”, ecplicó Aldo Abrahám.

En lo que repecta a los salarios de lon argentinos hoy en día, el especialista indicó: “las paritarias pueden abrirse cuando las partes quieran, algunos ya lo han hecho, pero la gran mayoría aún no. Van a tener que hacerlo para ver en qué medida se renegocian los convenios colectivos de trabajo para ir adaptándose en el tiempo a esta realidad económica”.

“Siempre hay que tener un poco de cuidado también con los aumentos salariales porque si dan aumentos excesivos de sueldos pueden generar desempleo e informalidad, pero con una negociación responsable, los salarios se tienen que ir recuperando en la medida que la economía vuelva a arrancar”, destacó y agegó que “una de las cosas que tiene que ocurrir es que los salarios se recuperen en la medida que la economía vuelva a arrancar. Eso es algo que tiene que suceder si la dirigencia política apoya este cambio de rumbo que votó la gente. En el segundo trimestre del año podríamos empezar a salir de este pozo”.

En lo que hace referencia a la temporada turística, Aldo Abrahám aseguró que “en la costa la temporada no está siendo muy buena. Cuando ves lo que quieren cobrar los alquileres se entiende porqué no va nadie. Con lo que se gasta alquilando un departamento en la costa se puede viajar a Brasil una semana. Hay veces en que los propietarios se pasan de rosca con los incrementos. Son abusos que van a tener que corregir, porque quedarse con el departamento sin alquilar no es buen negocio tampoco”.

“El año pasado el Banco Central perdión casi 22 mil millones de dólares de reservas, dinero que usaron para mantener un nivel de gasto muy superior al que podríamos tener los argentinos con el fin de votar al anterior gobierno”, rescató y agregó: “A los gobiernos no los votan los del Fondo Monetario Internacional ni los marcianos. Los votamos nosotros; con nuestros votos los ponemos ahí. Si el gobierno hace las cosas bien, vivimos y disfrutamos de los beneficios; si hacen las cosas mal pagamos las consecuencias de haber votado a quien no deberíamos haber votado. Ahí reside la importancia de, en democracia, votar bien informados”.