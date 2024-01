A Pampita le preguntaron con qué famosa saldría y lanzó un comentario hot sobre Lali

La jurado del Bailando 2023 contestó sin pelos en la lengua todas las preguntas que le hicieron durante la transmisión.

Pampita fue invitada a La Casa, un nuevo canal de streaming que se emite desde Punta del Este y que es conducido por Zaira Nara. La modelo habló de todo y no dudó en responder las preguntas picantes de Juariu, una de las panelistas. La esposa de Roberto García Moritán aseguró que saldría con Lali Espósito en caso de que le gustaran las mujeres.

La periodista tucumana le consultó a qué mujer del espectáculo elegiría para pasar una noche. “Alguien que te parezca atractiva o le darías un beso en cualquier momento”, consultó Juariu. Carolina Ardohain no lo dudó: “Lali... diosa, hot... debe ser bárbara en la cama”.

“Tiene pinta de que es una bomba”, agregó entre risas. De todas maneras, advirtió: “No me escribas porque todavía no me gustan las mujeres pero... si hay que apostar...”. “¿La viste bailando en el escenario? Uf...”, cerró Pampita ante la mirada de los panelistas.