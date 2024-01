Google deberá pagar u$s 5000 millones por espiar a sus usuarios a través del Modo Incognito

Google está envuelto en controversia por violar la privacidad en línea y la recopilación de información por parte de las grandes empresas tecnológicas.

Google pagará u$s 5000 millones como resarcimiento a una demanda de privacidad presentada en 2020 en Estados Unidos. En la denuncia se acusaba a la empresa de utilizar el modo incógnito de su navegador web para obtener información ilegal de los usuarios. El modo incógnito de Google se promociona como una función que permite a los usuarios navegar en internet de manera más privada al no guardar el historial de búsqueda ni las cookies después de cerrar la ventana. Los acusadores, alegaban que la empresa seguía rastreando datos de búsqueda e información personal de los usuarios, a pesar de la configuración de privacidad activada. De esta forma, la empresa recopilaba gran cantidad información sobre sus hábitos, gustos y consumos, que luego vendía a terceros. Este tráfico de datos servía para enviar anuncios personalizados. Según la denuncia, estos avisos revelaban el tipo de contenido que el usuario había consumido, o los sitios web que visitaba. Además aludían que Google Analytics y el servicio de gestión de avisos de la compañía también pueden recuperar información almacenada en el navegador. El acuerdo fue alcanzado en abril de 2023, no obstante trascendió al público durante esta semana. De todas maneras, el pago de la multa todavía debe ser aprobado por un juez federal. Los abogados de los demandantes dijeron que esperaban presentar al tribunal un acuerdo definitivo antes del 24 de febrero del corriente año.