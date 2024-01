En imágenes: así fue la primera salida de Nico Occhiato y Flor Jazmín tras confirmar su romance

Glamour y fiesta en Punta del Este | El conductor de Luzu Tv y la influencer participaron en un evento en Uruguay para llevar a cabo una transmisión especial de su programa y se exhibieron juntos frente al público.

Entre las transmisiones, el trabajo y la playa, Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña viven uno de los momentos más exitosos y felices de su vida. El conductor y la influencer están al frente de uno de los programas de streaming más vistos de las plataformas, pero entre tantas responsabilidades, también hay lugar para el amor. Ya lo había manifestado el conductor cuando blanqueó su relación al aire en Luzu: “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”. Con ese panorama, la pareja trata de unificar el verano y sus compromisos laborales para compartir el mayor tiempo posible.

Así fue como este sábado, los influencers vivieron un día único en Punta del Este. Rodeados por el glamour y el encanto de la ciudad uruguaya, el equipo de Luzu Tv tuvo una participación especial en el festival Hit the Beach, producido por Hormiga. Con esto en mente, desde temprano Flor Jazmín mostró su entusiasmo por el momento que vivirían.

“Ay Dios mío churros, nos vinimos a Punta del Este y yo me busqué el look lo más Punta del Este que tu puedas haber visto. Estoy muy orgullosa. Perdón, disculpas”, comenzaba diciendo la influencer, asombrada de su look, mientras mostraba cada parte de su outfit, desde el frente hasta la parte de atrás, e incluso las botas que iba a usar.

Fuera del plano de la cámara, la joven empezó a buscar su accesorio mientras continuaba hablando y dando detalles de su día en uruguay: “Yo no conozco Punta del Este, es la primera vez que vengo, pero sé que es muy top, así que me traje mi cartera más cara amor, está toda doblada. Disculpas, perdón, excuse me, perras a un lado”.

“Nah, bueno listo, ¿qué decirte? La verdad, honestamente, sin palabras”, bromeaba la mediática mientras se miraba al espejo y grababa una storie para sus redes sociales. Acto seguido, Jazmín Peña salió al pasillo donde se encontró con Momi Giardina y su pareja, Nicolás Occhiato.

Así, entre una mezcla de felicidad y asombro expresó mientras recorría el lugar: “Amicha, excuse me. ¿Y vos? Estas muy fachero. ¿Y dónde está nachete?”. El comunicador vestía un look total white, de camisa arremangada y pantalón blanco, el cual después combinó con unos lentes negros.

Así las cosas, el grupo dejó momentáneamente su base en Pinamar, ciudad desde la cual transmiten en el verano, y se trasladó a Punta del Este. Durante el trayecto en avión, los enamorados se sentaron juntos y mostraron algunos momentos del viaje en sus redes sociales. Ya una vez en tierra, los influencers tomaron un auto y se dirigieron al festival. En sus stories de Instagram, Occhiato mostró un video en el que aparecía junto a Jazmín Peña mientras ella le hacía caricias en el pelo.

Durante la jornada, Occhiato y Jazmín Peña se mostraron muy enamorados. Incluso en un momento dado ella hizo el símbolo de corazón con sus manos en respuesta del grito de la gente. Ya una vez afuera del festival, ambos caminaron juntos y sonrieron para las cámaras presentes.

Los rumores de romance entre el conductor y la influencer comenzaron en el 2019, cuando ambos fueron compañeros en el Bailando, el programa que conduce Marcelo Tinelli. Con mayor o menor intensidad según las épocas, y las situaciones sentimentales de cada uno, las versiones se profundizaron desde que comparten programa en Luzu TV. Y los fans hicieron fuerza para que esto suceda: acorde a estos tiempos, le pusieron nombre al shippeo -OchiaMin, basado en el apellido de él y el segundo nombre de ella- y los hicieron tendencia en las redes, empujando a su manera para que el amor llegue.

A pocos días de finalizar el 2023, los rumores de romance comenzaron a crecer ya que ella pasó las fiestas con la familia de él en Pinamar. Se los vio juntos en un supermercado, subieron fotos de la intimidad de la cena en las redes sociales y hasta se permitieron bromear al respecto.

Así estaban las cosas hasta que en la mañana del 2 de enero terminaron los rumores y blanquearon al aire su romance.