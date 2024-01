En medio del escándalo, Mirtha Legrand cumplió y fue a ver la obra de Fátima Flórez

La diva se encuentra pasando unos días en Mar del Plata y aprovecha su estadía para ir a los diferentes teatros.

Hasta el 15 de enero, Mirtha Legrand se quedará en Mar del Plata. La diva ya fue a ver diferentes obras de teatro y en las últimas horas fue el turno de Fátima Flórez, con quien se había generado una polémica. Es que la humorista se disputaba la presencia de La Chiqui con Martín Bossi. No obstante, Mirtha se mostró neutral y fue a ver un circo con el que tenía acuerdo comercial, y se despegó del enfrentamiento de ambos. Sin embargo, Flórez opinó: “¿Cómo Mirtha Legrand me va a hacer este desplante por un circo? ¡Yo soy la primera dama!". Entonces, le fueron a preguntar a Legrand, y aclaró: "Se corrió la voz de que yo iba a ir primero al espectáculo de Fátima, pero yo no recuerdo haber dicho eso. Yo le dije que iba a ir, pero no le especifiqué cuándo". A pesar del escándalo, Mirtha fue este viernes a ver a Fátima. Al finalizar la función, tanto la humorista como sus compañeros de obra, entre los que se encuentra Marcelo Polino, se acercaron a saludar a La Chiqui.