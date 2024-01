Golden Globes 2024: uno por uno, los grandes ganadores de la noche

Se llevaron a cabo este domingo por la noche y ya está su lista completa de ganadores, que tiene a Oppenheimer y Succession en primer puesto.

Luego de una huelga de actores y una de guionistas, la industria paralizada y los premios del 2023 hechos a medias, Hollywood se volvió a vestir de gala. En esta ocasión porque la temporada de premios que premia a o mejor del año pasado ya comenzó gracias a, como cada año, los Golden Globes. Esta ceremonia se llevó a cabo ayer por la noche, domingo 7 de enero, donde había nominaciones para lo mejor del cine y la televisión. Los Golden Globes, que son entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, se llevaron a cabo en el hotel The Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Allí asistieron todas las estrellas que, algunas, no se llevaron ningún galardón y otras se coronaron como las grandes ganadoras de la noche. Entre ellas están "Oppenheimer" con respecto al cine y "Succession" (HBO Max) en lo que a las series respecta. Sin embargo, aquí te presentamos la lista completa de ganadores. Antes no te pierdas la lista completa de nominados en este link. Lista completa de ganadores de los Golden Globes 2024 Cine "Oppenheimer" - Mejor película de drama

"Poor Things" - Mejor película, musical o comedia

Cillian Murphy, "Oppenheimer" - Mejor actor en película dramática

Lily Gladstone, "Killers of the Flower Moon" - Mejor actriz en película dramática

Lily Gladstone

Paul Giamatti, "Poor Things" - Mejor actor en musical o comedia

Emma Stone, "Poor Things" - Mejor actriz de musical o comedia

Emma Stone

Robert Downey Jr, "Oppenheimer" - Mejor actor masculino de reparto

Da'Vine Joy Randolph, "The Holdovers" - Mejor actriz de reparto

Christopher Nolan, "Oppenheimer" -Mejor director

Robert Downey

Justine Triet y Arthur Harari, "Anatomy of a Fall" - Mejor guion

"Anatomy of a Fall" - Mejor película de habla no inglesa

"Barbie" - Mejor logro cinematográfico y de taquilla (nuevo premio)

El premio que se llevó

"The Boy and the Heron" - Mejor película de animación

Ludwig Goransson, "Oppenheimer" - Mejor banda sonora original

"What Was I Made For?" de "Barbie" -- música y letra de Billie Eilish y Finneas O'Connell - Mejor canción original

Series

"Succession" - Mejor serie dramática

Kieran Culkin, "Succession" - Mejor actor de serie dramática

Sarah Snook, "Succession" - Mejor actriz de serie dramática

"The Bear" - Mejor serie musical o de comedia

Jeremy Allen White, "The Bear" - Mejor actor masculino en musical o comedia

Jeremy Allen White

Ayo Edebiri, "The Bear" - Mejor actriz de musical o comedia

"Beef" - Mejor serie limitada o telefilme

Steven Yeun, "Beef" - Mejor actor de serie limitada o telefilme

Ali Wong, "Beef" - Mejor actriz de serie limitada o telefilme

Ali Wong

Elizabeth Debicki, "The Crown" - Mejor actriz de reparto

Matthew Macfadyen, "Succession" - Mejor actor masculino de reparto

Ricky Gervais, "Armageddon" - Mejor interpretación de comedia en televisión (nuevo premio)

Esta lista de ganadores deja en evidencia las grandes victorias de "Succession" en la sección de televisión y de "Oppenheimer" en el cine. En cuanto a la serie de HBO Max, la misma obtuvo un total de cinco premios superando a "The Bear" (Star +), la cual consiguió tan solo 3 de ellos mientras que "Succession" se llevó cuatro, incluyendo el de Kieran Culkin con su famoso "Suck it, Pedro".

Por su parte, "Oppenheimer" superó todas las expectativas y hasta venció a "Barbie" en más de una ocasión. Además, se consagró como la más ganadora de la noche con un total de cinco premios por sobre el resto que solamente obtuvieron un total de dos o, en algunos casos, menos.