Volvió el teléfono rojo a Gran Hermano con dos sorpresas que desestabilizaron la casa

Regresó el elemento más temido y amado por los jugadores. Dos participantes ya resultaron afectadas por atenderlo.

La 11° edición de Gran Hermano (Telefe, a las 22.30) está cargada de adrenalina y sorpresas. Ahora entró a la casa más famosa del país el teléfono rojo, una herramienta que puede nominar o salvar jugadores de la placa, entre otras cosas.

El anuncio ya lo había hecho Santiago del Moro (45) en la última gala de eliminación, en la que la gente eligió a Isabel para que abandone el juego, cuando leyó un comunicado oficial que adelantaba: "Mañana prepárense para la vuelta de un viejo amigo".

Los jugadores especularon con que podían ser amigos de ellos o participantes de otras ediciones, como Alfa, pero lo que no adivinaron fue que se trataba del conocido teléfono de color rojo.

Así fue cómo ingresó este elemento a la casa mientras todos los hermanitos esperaban en un cuarto. Al salir, ellos se encontraron con el aparato apostado en una de las paredes que está al lado del baño.

El primero en verlo fue Manzana que luego le preguntó a la cámara: "¿Para qué es ese teléfono?". Y Santiago se encargó de aclararles las reglas del juego con esta incorporación.

Al recibir un llamado quien sea el primero en atender puede ser beneficiado o perjudicado, de manera aleatoria. Y si nadie se anima a levantarlo, todos serán sancionados.

"Ese teléfono va a sonar dentro de la casa con cosas buenas, no tan buenas o tremendas", les indicó el conductor.

Ante el primer llamado, Zoe, una de las más jóvenes del reality, salió corriendo para enfrentarse a la sorpresa que esperaba del otro lado del tubo. "Estás nominada", escuchó la participante.

Sus compañeros la consolaron, aunque ella no se mostró molesta con la noticia. Catalina, triste de que su compañera estaba nominada y no uno de sus enemigos, le dijo a Martín: "Cómo no atendiste vos, Chino" y la frase se volvió tendencia en redes.

Luego, hacia el final del programa, Del Moro advirtió que el teléfono sonaría una vez más antes de que él cortara la comunicación con la casa.

Y así fue que el aparato sonó y Furia corrió a atenderlo. En tanto, Rosina la siguió de cerca, aunque llegó segunda.

Entonces Juliana levantó el tubo y se escuchó: "Ganaste la inmunidad". Inmediatamente, ella se agarró sus partes íntimas y gritó mirando a una de las cámaras: "La tienen adentro".