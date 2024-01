Charlotte Caniggia volvió a chicanear a Coti Romero y la ninguneó después de su escandalosa pelea

Tras el tremendo cruce que tuvieron en la pista del Bailando 2023, la mediática le dedicó un mensaje letal a la ex “Gran Hermano”.

Charlotte Caniggia y Coti Romero protagonizaron una durísima pelea al aire del Bailando 2023 (América) en la que se dijeron de todo. Después de las acusaciones cruzadas y las chicanas, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia siguió el enfrentamiento en las redes sociales.

“Para mí Coti Romero no existe porque nunca miré Gran Hermano entonces la conocí en este reality”, comenzó escribiendo la mediática en su cuenta de Twitter, ninguneando a la correntina.

Por último, la hermana de Alex Caniggia dejó en claro que no le prestará atención a las críticas que le hagan: “No se gasten en insultarme a mí”.

Cómo fue el cruce entre Charlotte Caniggia y Coti Romero en el “Bailando 2023″

Después de sus vacaciones junto a su novio, Charlotte Caniggia volvió al Bailando 2023 (América) y enfrentó a Coti Romero por las feroces críticas que recibió en la gala pasada. La ex Gran Hermano la acusó de “vaga” y la hija de Mariana Nannis la trató de “falsa” y de “rompeparejas” por el escándalo que involucra a Cris Vanadía y a la ex del conductor, Brenda Di Aloy.

Charlotte Caniggia

El momento de mayor tensión fue cuando el presentador del Streaming del Bailando (América), dijo que Charlotte no quería ir al estudio con ellos. “No quiero estar con ellos porque son todos unos falsos, que la chupen”, respondió la it girl. Muy picante, la correntina le dijo: “Mientras no chupemos la de tu novio, no pasa nada”. “No se fija en chicas como vos, bebé”, replicó la influencer.

Retomando la polémica por el beso que Coti le dio a Vanadía, que habría dinamitado la relación de él con su expareja, Charlotte lanzó: “Para mí sos mala gente, no sos buena persona y ojalá te vaya muy mal. El karma todo te lo va a devolver. Besitos, bebé”, le dijo Caniggia a la exparticipante del reality de Telefe.

Y, muy furiosa, arremetió: “Chanta, es una bolu... esta. Una bolu... pero posta, una real bolu... Vi que estuvo llorando cuando yo me fui de vacaciones y, mi amor, aprendé a actuar porque ni una lágrima se te cae. Se hizo la que lloraba y es una mentirosa. Esta no llora ni aunque la maten”.

Coti Romero

“Para mí sos mala gente vos también ¿cuál es el problema?”, retrucó Romero. Y sumó: “Todo vuelve, Charlotte, así que lo que vos decís también te puede volver. Dame clases de actuación vos”.

Por último, Caniggia fue letal: “No la soporto, no la banco a Coti. No la puedo ni ver”.