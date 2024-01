Pampita reveló qué no puede superar de su separación con Benjamín Vicuña

La jurado del Bailando 2023 contó todo acerca de su presente familiar y la nueva dinámica que le toca vivir tras separarse.

Más allá de que ahora Pampita se encuentra feliz y muy enamorada de Roberto García Moritán, su actual pareja y padre de su hija, Ana, hay algunos detalles que no supera de su ex. Benjamín Vicuña fue el primer esposo de la modelo y, además, es padre de sus tres hijos varones, además de Blanca, quien falleció en 2012. Y, si bien tanto Vicuña como Pampita están llevando vidas separadas, todavía hay una piedra en el camino que Carolina no logra superar. Fue durante una entrevista en exclusiva con Zaira Nara que la jurado del Bailando 2023 contó todo acerca de su presente familiar y la nueva dinámica que le toca vivir tras separarse. “¿Cómo haces con los chicos? ¿Te pasó de sufrir los momentos de silencio?”, comenzó indagando Zaira Nara sobre los nuevos horarios familiares de Pampita, a lo que ella respondió: “Me mata que no estén. No me voy a acostumbrar nunca a que finde por medio no estén o las vacaciones partirlas al medio”. “Para mi, mis hijos naturalmente tendrían que estar conmigo todo el tiempo. Me gusta verlos, me gusta que estén, me gusta que haya ruido en la casa. No me parece algo natural que no estén la mitad del tiempo”, sumó la bailarina. Luego de esto, manifestó: “Me pierdo la mitad del tiempo de mis hijos por tener vidas separadas, me tengo que acostumbrar” y detalló que ahora que están en Chile con el padre, los llama todo el tiempo.