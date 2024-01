Kreplak: “En ninguna otra parte del mundo el precio de los medicamentos es libre”

El ministro de Salud bonaerense advirtió hoy que “la venta cayó un 19%”, y que eso significa “que dos de cada 10 personas hoy no están pudiendo acceder a los medicamentos que necesitan”.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió hoy que "la venta de medicamentos cayó un 19%", y que eso significa "que dos de cada 10 personas hoy no están pudiendo acceder a los medicamentos que necesitan", y remarcó que en ninguna parte del mundo, salvo ahora en Argentina, el precio de los medicamentos es libre.

En ese sentido, propuso "hablar un poco sobre esto" y agregó: "Cabe destacar que en ninguna otra parte del mundo el precio de los medicamentos es libre. Ahora en Argentina sí".

Asimismo, subrayó que "esa es la libertad que nos vendieron: la de poder aumentar los precios sin control ni regulación. El descontrol produce, ni más ni menos, pérdida de acceso y salud".

"La salud no es un mercado porque no funciona como tal. Principalmente porque el paciente no elige qué medicamento consumir o dejar de consumir. Debe estar intermediado por un profesional de la salud", precisó.

Por eso, enfatizó en que "la salud es un derecho, y es indispensable que sea garantizada desde el Estado".