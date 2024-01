Tres actrices se disputan el papel para ser la nueva Supergirl

Milly Alcock, Emilia Jones y Meg Donnelly son las candidatas de DC Studios y James Gunn para protagonizar a la heroína basada en los cómics recientes.

DC Studios se prepara para llevar a cabo pruebas de pantalla con actrices para el papel de Supergirl en su próximo proyecto cinematográfico. Milly Alcock, Emilia Jones y Meg Donnelly están siendo consideradas para interpretar a la heroína Kara Zor-El. La producción fue anunciada como parte de la fase uno de esta siguiente etapa bajo la dirección creativa de James Gunn. Sin embargo, fuentes indican que el personaje podría aparecer primero en un cameo en otro título de DC, antes de la película dedicada a su historia.

Alcock ganó reconocimiento por su papel como Rhaenyra Targaryen en el spin-off de Game of Thrones de HBO, House of the Dragon. Jones participó en la ganadora del Oscar CODA, y en series de Netflix como Locke & Key. Por su parte, Donnelly es conocida por su participación en la franquicia de Disney Channel, Zombies, y ha prestado su voz para Supergirl en las películas animadas de DC Legion of Superheroes y La liga de la justicia: crisis en las tierras infinitas parte uno.

Milly Alcock

El cineasta detrás de Guardianes de la galaxia, codirector del estudio junto a Peter Safran, confirmó el desarrollo de Supergirl: Woman of Tomorrow, basada en la serie de cómics de Tom King de 2022. Gunn destacó las diferencias en el trasfondo de Superman y Supergirl, señalando que esta última es una versión más endurecida del personaje que el público está acostumbrado a ver.

¿De qué trata “Supergirl: Woman of Tomorrow”?

Emilia Jones

Creada por Tom King y Bilquis Evely, la historia del cómic de ocho números publicados entre 2021 y 2022, sigue a la heroína mientras esta acompaña a una joven alienígena cuyo planeta ha sido destruido, en una misión de venganza que las llevará al límite. “Justo cuando Supergirl cree que ya ha tenido suficiente, todo cambia. Una chica alienígena la busca para una misión despiadada. Su mundo ha sido destruido y los malos responsables siguen ahí fuera. Quiere venganza, y si Supergirl no la ayuda, lo hará ella misma, cueste lo que cueste. Ahora, una kryptoniana, un perro y una niña enfadada y con el corazón roto se dirigen al espacio en un viaje que les sacudirá hasta lo más profundo de su ser”, dice en su descripción oficial.

Meg Donnelly

Supergirl ha sido previamente interpretada por Melissa Benoist en el Arrowverso de The CW. Con seis temporadas concluidas en noviembre de 2021, la serie televisiva mostraba a la prima de Superman equilibrando su trabajo en los medios de comunicación con su rol como defensora de la justicia. Hasta el momento, Supergirl: Woman of Tomorrow no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento y se esperan más reportes sobre el desarrollo de este casting en el creciente universo de DC. DC Studios no ha realizado comentarios oficiales respecto a esta última información.

Superman sin Henry Cavill

Antes de que James Gunn asumiera la co-dirección del nuevo universo de DC, se esperaba el regreso de algunas estrellas como Henry Cavill y Gal Gadot para nuevas películas. Incluso, estos dos actores confirmaron sus regresos. “Quería hacerlo oficial. Estoy de vuelta”, expresó antes del lanzamiento de Black Adam en los cines. Poco después, Gunn anunció que nuevos actores se unirían para dar vida a los miembros de la Liga de la Justicia y dejó fuera a los previos intérpretes.

Superman: Legacy tiene programado comenzar su rodaje esta primavera (entre marzo y junio) en Georgia, cuenta con David Corenswet como Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor, entre otros actores. El film está previsto para su lanzamiento mundial el 11 de julio de 2025.