"Toda la deuda con el FMI, cada dólar, la tomó el gobierno de Mauricio Macri", afirmó Martín Guzmán

El economista y exministro de Economía, Martín Guzmán, indicó hoy que "toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cada dólar, la tomó el gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019".

Al mismo tiempo, resaltó que la gestión de Alberto Fernández, de la cual él fue parte, "lo que hizo fue llegar a un acuerdo para refinanciar esa deuda impagable".

Guzmán se manifestó en esos términos al objetar el comunicado del gobierno nacional publicado anoche, en el que se exhortó a los legisladores a aprobar las leyes enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso, tras anunciarse el entendimiento alcanzado entre la Argentina y el FMI sobre la séptima revisión en el marco del acuerdo del Programa de Facilidades Extendidas (SAF).

El escrito oficial sostiene que el acuerdo "permitirá disponer de 4.700 millones de dólares de la deuda contraída por el expresidente Alberto Fernández", lo cual el exfuncionario tildó de "vergonzoso", al tiempo que consideró que "la manipulación de la opinión pública es preocupante, especialmente si es de fuentes oficiales".

"Toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cada dólar, la tomó el gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019", dijo Guzmán en una publicación en la red social X, y cuestionó: "Lo hizo sin pasar por el Congreso Nacional, de espaldas a la sociedad".

Asimismo, dijo que "fue el endeudamiento récord histórico de una nación con el FMI".

"Un préstamo que además se usó principalmente para un salvataje a acreedores privados de deuda insostenible (que luego hubo que reestructurar) y para darle salida de la Argentina a fondos que habían ingresado antes con fines especulativos (situación que ese mismo gobierno propició)", se explayó el exministro.

En tanto, aseguró, "lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue llegar a un acuerdo para refinanciar esa deuda impagable con el FMI".

Por último, Guzmán puntualizó que "no se tomó ni un solo dólar adicional", y detalló que "en diciembre de 2019 la deuda con el FMI era de US$ 44.500 millones y hoy sigue siendo US$ 44.500 millones", cerró.