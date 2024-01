La picante frase de Sabrina Rojas contra Luciano Castro

La modelo rompió el silencio en medio del escándalo y sorprendió con sus dichos contra su ex.

El lunes, Sabrina Rojas le tiró un palito a Luciano Castro a través de Instagram y revolucionó las redes sociales. La actriz se cansó de algunas actitudes de su ex, sobre todo por el víncuilo con sus hijos, y así se lo hizo saber a sus seguidores. Según revelaron en LAM, la modelo y actriz se molestó con Luciano porque era el cumpleaños de su hijo y el reconocido actor no fue poque ya tenía otros planes. Tras la polémica, Sabrina habló en una entrevista con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) y confirmó que el posteo era para Luciano Castro. “Me vine de Mar del Plata un poco enojada, tenía esa frase de la canción de Shakira que se me venía a la cabeza y dije ‘la voy a poner’, pero no es para el Tucu”, aclaró. “¿No fue una indirecta para nadie entonces?”, preguntó Gabriela Sobrado y la actriz contestó sin filtros: “Sí, fue una directa. Cuando uno hace algo hay que hacerse cargo”. “Lo que pasó es que llegué a Mar del Plata y me di cuenta de que tenemos distintas maneras de paternar y maternar o distintas prioridades con Luciano”, sentenció. Después, la modelo agregó: “Cosas que nos pasan a los papás separados, las mamás trabajamos mucho para el bienestar de los niños y los papás dejan más todo a la deriva”. La actriz publicó una historia en Instagram, sin etiquetas pero, al parecer, con un destinatario. La publicación es un fragmento del video de la “Sessions 53”, de Shakira y Bizarrap. Es la parte en que la colombiana canta:“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro también”.