Netflix: la nueva serie de suspenso con 7 capítulos que es furor

La serie australiana de Netflix, recién estrenada en el catálogo, se ubicó en la cima de las más vistas apenas hizo su aparición en la plataforma.

Entre todos los estrenos que Netflix está sumando a su catálogo en enero de 2024, la serie Chico come universo, una de las producciones más esperadas por los usuarios, hizo su carta de presentación liderando el top de las más vistas. La serie australiana de Netflix, basada en la exitosa novela de Trent Dalton, está dirigida por Bharat Nalluri, Jocelyn Moorhouse, Kim Mordaunt y protagonizada en el papel principal por Travis Fimmel. De qué trata "Chico come universo" Se trata de una de las series de drama y suspenso que los suscriptores de Netflix tanto anhelaban, y que la crítica especializada la ponderó horas después de su aparición en la cartelera del gigante de streaming. Cabe destacar que esta serie se estrenó este jueves 11 de enero de 2024 y tiene un total de 7 capítulos. Principalmente centra su historia en Lyle Orlik (Travis Fimmel), quien enfrente la dura realidad de la vida y los peligros que amenazan a su familia. La trama transcurre en los suburbios de Brisbane (Australia), en los años ochenta. Reparto de "Chico come universo" Travis Fimmel (Lyle Orlik)

Phoebe Tonkin (Frances Bell)

Anthony LaPaglia (Tytus Broz)

Lee Tiger Halley (Gus Bell)

Zac Burgess (Eli Bell)

Christopher James Baker (Ivan Kroll)

HaiHa Le (Bich Dang)

Zachary Wan (Darren Dang)

Millie Donaldson (Shelly Huffman adulta) Tráiler de "Chico come universo"