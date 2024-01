La dolorosa confesión de la mamá de Fernando Báez Sosa: "la única solución es la muerte"

Graciela abrió su corazón y su alma: “Empecé a hacer terapia, después de 4 años. Me veo rendida”.

Graciela Báez Sosa es el dolor en persona. No hay palabras para la muerte de un hijo, solo las personas que sufrieron tan terrible pérdida saben lo que significa. Graciela estuvo en Mañanísima y no pudo dejar de mostrar su alma rota. Empezó terapia, pero solo ve una solución.

“Es difícil no le deseo a ninguna madre a ningún padre que pase por esto. Yo lo extraño terriblemente a Fer, era toda mi alegría. No sé cómo sigo de pie, pero admito que hay días que no quisiera vivir más. Rezo a Dios para que me dé fuerzas”, explicó Graciela, llorando.

Carmen se agachó a su lado y le empezó a hablar de la inmensa fortaleza que tiene por su hijo. “Antes de empezar la nota, fuera de cámara, ¿qué te dije? Que te admiraba como mujer, como madre, porque estás en tu eje, porque sé que tenés un dolor que no quiero ni imaginar, no quisiera estar en tu lugar, pero nunca bajás los brazos”, le comentó la conductora.

“Entiendo que hay días que debes estar, no triste, demasiado triste como para poder ponerte en pie, pero no me bajes los brazos porque vos sos la bandera de otras madres que no pueden estar sentadas acá, ni hablar, ni contar, ni pedir justicia”, le explicó Carmen.

La fuerte confesión de Graciela Báez Sosa

“Fernando está condenado eternamente. Yo nunca voy a recuperar a mi hijo. Vos sabés las ganas que tengo cuando voy al cementerio, esas ganas de sacarlo de cómo abrir ese lugar para traer a mi hijo. Sería muy injusto”, contó Graciela Báez Sosa, muy movilizada y con lágrimas en sus ojos.

“Rezo todos los días, confío en la Justicia y espero que llegue el momento en que quede firme, a ver si puedo tener un poco de calma a este dolor, a este miedo que me atemoriza todos los días, que no puedo dormir. Empecé ahora con la terapia, después de casi 4 años porque me veo rendida, sin ganas”, expuso.

“A veces pienso en estos días que me atiende el psicólogo que mi única solución es la muerte, le dije”, lanzó Graciela y Carmen le dijo: “No, la solución nunca es la muerte. Yo sé de tu dolor, muy fácil hablar desde acá, pero la solución nunca es la muerte. Tenés tu marido, que te ama, que te apoya, que también debe estar roto como estás vos por dentro”.

“Estoy como vos como mamá, y si no fuese madre también, la sociedad está con vos. El día 18 vamos a estar pensando en él, en que esté en paz, porque yo sé que estás buscando la justicia para que esté en paz”, continuó Carmen.

“Él está en paz porque tu amor y el amor de su papá, el amor tuyo, especialmente lo que estoy viendo acá, lo que estoy viviendo… Este programa me va a matar por momentos, me da la suerte de tenerla cerca. Hace mucho que quería conocerte, tenerte cerca”, reconoció la conductora y mirándola a los ojos, le aseguró: “Yo sé que no te lo va a devolver la vida, pero siempre va a vivir en vos”.