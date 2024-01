Jey Mammon le respondió a Nazarena Vélez y amenazó con iniciarle un juicio penal

El humorista demandó a la actriz por los dichos que tuvo tras la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto.

Jey Mammon hizo una entrevista en Socios del espectáculo (eltrece) y se refirió a las personas que lo apoyaron y lo cancelaron tras la denuncia de abuso que le hizo Lucas Benvenuto. Además de revelar que Charly García fue quien lo impulsó a escribir lo que terminó siendo su show teatral, se mostró dolido por la actitud de Nazarena Vélez en los medios: “Me dieron repugnancia sus dichos”.

Al respecto, señaló que le molestó la manera de actuar de quien supo ser una persona muy cercana: “Había un montón de audios de él (Lucas) reconociendo la relación. Y ella, mi gran amiga, no me mandó un mensaje para preguntarme. Agarró y salió en la televisión”.

“Fue una a las que llamé a mediación y nunca se presentó”, explicó sobre la situación legal que está enfrentando contra ella en la Justicia. En ese sentido, sumó: “El llamado a mediación fue porque mis abogados me comentaron que lo que dijo había sido muy grave. Yo ni siquiera lo pude ver. Yo a ella la quise muchísimo. Ahora sé que ella dijo que no sabía qué iba a hacer si me cruzaba... Yo la saludaría”.

Cuando Mariana Brey le detalló a Jey algunas de las frases de Nazarena, él se mostró indignado y lanzó: “Es gravísimo que haya dicho que soy un pederasta, hay elementos suficientes como para que se den cuenta de que no soy un pedófilo ni un pederasta. Lo de Nazarena es inconcebible y si yo decidí no hacerle el juicio penal es por algo, pero si ella sigue hablando...”.

“Me está invitando a que cuando vuelva en marzo hable con mis abogados. Yo no soy nada de eso y lo sabemos, pero ella insiste en poner ese concepto de mí y se va a tener que atener las consecuencias, no tiene que ser gratis que alguien diga cualquier cosa”, agregó.

Para terminar su descargo, sumó: “Nos vamos a cruzar en la Justicia. Ella no sabe lo que va a hacer, yo sí. Cuando ella dice que no sabe con quién dejó a sus hijos, yo se lo diría personalmente, en qué momento, en qué contexto y en qué situación. Y ella lo sabe. Cuando me la cruce no solo la voy a saludar, también le voy a explicar con quién dejó a sus hijos y en qué momento. Me duele mucho”.