“Padecí mucho”: Martín Salwe habló sobre su presencia en el Bailando

El participante reflexionó acerca de los duros momentos que vivió en el programa de Marcelo Tinelli frente a las acusaciones de sus compañeros.

En las ultimas galas del Bailando 2023 (América), Martín Salwe sufrió distintas acusaciones por parte de algunos de sus compañeros e incluso obtuvo la mayor cantidad de votos en las dos ultimas sentencias todos contra todos.

Frente a esta difícil situación, el participante hizo su descargo en una nota con Intrusos (América) y reveló cómo se sentía con respecto a lo ocurrido.

"Pasaron muchas cosas, fue un certamen intenso, corto pero que tuvo de todo, muchos capítulos. Algunos los disfruté mucho, otros los padecí mucho y otros los sigo analizando", reflexionó.

Y luego agregó: "Estas últimas semanas hay cosas que a mí me duelen, que sé que funcionan, sé que garpan y generan más cosas, pero yo no me quedo bien con eso".

Acto seguido, la conductora Flor de la V puntualizó en las acusaciones de Lourdes Sánchez y le preguntó a Martín si lo veía venir. "No me lo esperaba. Uno siempre llega a cada sentencia y sabe más o menos lo que puede pasar, para donde van los votos, cuáles fueron los conflictos o qué te pueden decir", comenzó diciendo.

"Lo de Lourdes te juro que ni me lo imaginé, me congelé cuando dijo eso, porque aparte el episodio había pasado hace 3 semanas. Fue una piña a la cara, nunca me lo imaginé y no sabía cómo responder, fue todo rápido", concluyó.