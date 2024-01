Tolosa Paz: "Es muy evidente el rechazo de la sociedad a la Ley Bases y al DNU 70/2023"

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) por la provincia de Buenos Aires aseguró que “las propias voces les advierten a los diputados oficialistas que esas reformas así no pasan".

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz remarcó el "evidente rechazo que está manifestando la sociedad civil a las reformas que quiere imponer el Poder Ejecutivo con la Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023".

“Es muy evidente el rechazo de vastos sectores de la sociedad a la ley ómnibus y el DNU, incluso sectores de la Libertad Avanza (LLA) y de los espacios propios del oficialismo que manifestaron como se ven afectadas sus producciones, sus fuentes de trabajo y sus actividades”, señaló hoy Tolosa Paz en declaraciones a Radio FM Delta.

Tolosa Paz aseveró que “hay vastísimos sectores de la sociedad que están en riesgo a partir de un Presidente (con Javier Milei) que llega y tiene la irresponsabilidad de creer que ganar un balotaje lo pone en un lugar de un monarca que puede no consultar y no aportar por la democracia”.

“Esta ley ómnibus se hizo sin escuchar, sin tener el diagnostico claro de porque modificar algo que no tenía ninguna urgencia. Es impresionante cómo pone en riesgo lo que hasta hace 30 días no estaba en riesgo, porque no estaba en riesgo que desaparezcan las instituciones creadas”, agregó la exministra de Desarrollo Social en relación al proyecto de Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que el Gobierno envió al Congreso.

En cuanto a lo que puede ocurrir cuando el proyecto se debata en la Cámara baja, la diputada aseguró que la Ley "Bases" “va a terminar siendo un minibús” y explicó que “para lograr un dictamen en mayoría van a necesitar quitarle a la ley muchos capítulos”.

“No hay ninguna necesidad de tratar la reforma electoral. No vamos a delegar facultades como las que plantea Javier Milei y no vamos a permitir, sin ver una fórmula concreta, una modificación de los haberes previsionales de los jubilados. También nos vamos a oponer a otros capítulos como el de la pesca, el biocombustible, la derogación de ley Micaela y la de los 1.000 días”, agregó.

Luego, la legisladora aseguró que “las propias voces les advierten a los diputados oficialistas que esas reformas así no pasan, y por eso no hay certezas de cuándo efectivamente lograrían el dictamen”, y remarcó que para que esté “van a tener que resignar mucho”.

La dirigente platense expresó que "el bloque de UxP hará en el Congreso una defensa muy importante del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, porque entendemos que es una herramienta anticíclica que nos permite garantizarle a nuestros jubilados y jubiladas un nivel de ingresos".

"Desde que llego Javier Milei se metió también con el paquete de remedios, con el tarifazo, liberando el precio de la Canasta Básica de Alimentos y no otorgando un bono que recomponga la tremenda inflación de diciembre”, puntualizó.