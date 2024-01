"¡Estoy harta!": Tini fue letal tras ser consultada por Rodrigo De Paul y Camila Homs

La cantante argentina se mostró cansada de ser señalada como la tercera en discordia y entre el Campeón del Mundo y su ex pareja y aseguró que tiene pruebas.

Tini Stoessel se cansó de ser tildada como la tercera en discordia entre Rodrigo De Paul y Camila Homs. Al aire del ciclo de streaming Rumis, la cantante dejó en claro que ella no tuvo nada que ver con la separación del futbolista y su ex.

“Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja. Eso sucede”, aseguró visiblemente indignada por los rumores que trascendieron luego de que blanqueara su relación con De Paul.

Para dejar en claro lo que había pasado, disparó: “Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver”. Tras la frase contundente de la cantante, todos en el piso comenzaron a aplaudir y a cantar “Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini”.

Ante la reacción de los presentes, Tini dejó en claro que estaba cansada de los trascendidos que surgían cada vez que se hablaba de la separación del futbolista: “Yo no puedo opinar tranquila porque me van a tildar de algo que no soy”. “Se tenía que decir, y se dijo”, disparó Lizardo Ponce, uno de los influencers más cercanos a la artista. Coincidiendo con su colega, otra de las panelistas sumó: “Quedate tranquila que no tenés nada que aclarar”.