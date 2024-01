Tras las declaraciones de Tini, la mamá de Cami Homs salió al cruce con furia: "¡No me hagas calentar!"

Liliana Fontán respondió a las declaraciones de la cantante, quien reflexionó sobre el comienzo de su relación con Rodrigo de Paul.

Este miércoles, Tini Stoessel estuvo como invitada en el ciclo de streaming Rumis y dejó en claro que ella no tuvo nada que ver con la separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs. “No me cargué ninguna familia”, aseguró.

En ese contexto, el cronista de LAM (América) Alejandro Castelo le fue a preguntar a Liliana Fontán, madre de la ex del campeón del mundo, qué pensaba de los dichos de la artista.“¡No me hagas calentar!”, lanzó la entrevista mientras el periodista le mostraba las declaraciones de la autora de Carne y hueso.

Te recomendamos: "¡Estoy harta!": Tini fue letal tras ser consultada por Rodrigo De Paul y Camila Homs

Te recomendamos: Sebastián Yatra habló por primera vez sobre la supuesta infidelidad a Tini Stoessel con Danna Paola

“No creo que sea Tini”, dijo la comerciante, quien a primera vista no reconoció a la expareja de De Paul por su cambio de look. “Si ella dice que no se cargó la familia, que viva tranquilo pensando eso, decile”, arremetió.

Muy irónica, Liliana cerró: “Qué linda. Qué bueno que tenga ese pensamiento. Una copada”.