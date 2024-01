Habló la hermana de Furia de Gran Hermano: “Somos todos así, regraciosos y remalos cuando nos enojamos”

La familiar de Juliana se explayó sobre la personalidad de la participante más polémica del certamen. También contó cómo fue su infancia juntas.

Tras poco más de un mes, Furia se convirtió en la jugadora más querida de Gran Hermano. Ya sea por sus peleas o por sus frases, la doble de riesgo causó impacto tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país. Prueba de ello son los tres fines de semana que ha pasado en placa, en los que fue nominada por la mayoría de sus compañeros y luego salvada por la gente. Así, al convertirse en nuevo fenómeno, su hermana habló sobre su personalidad y reveló cómo llegó a ser la jugadora más importante de este ciclo.

Amada y odiada por igual, con Furia no parece haber término medio. Polémica, divertida, gritona, en cuestión de semanas supo confrontar con diversos jugadores y ganarse al público con sus ocurrencias. Sin embargo, con una personalidad tan cambiante, mucha gente se preguntó si era realmente así en la cotidianeidad. “Para nuestra familia no sorprende porque la conocemos y sabemos que es así, me encanta que le esté pasando esto porque es su sueño, está cumpliendo su sueño”, comenzó explicando su hermana Georgina al ser entrevistada en el programa El Impertinente, en NetTv.

Desde insultos hasta gritos, Furia siempre sorprende con sus actitudes y respuestas, aunque su familiar sostiene que tiene mucho más para dar: “Es icónica, y esto que está haciendo yo ya lo sabía, ustedes se van a seguir sorprendiendo por las variantes que tiene. En la familia somos de sacar mucho las caretas de los demás, quedan todos muy locos con nosotros, o nos aman un montón o nos odian mucho”, destacó la joven a Tomás Dente.

Luego, al ser consultada por su forma espontánea de responder y por la genuinidad de su personalidad, Georgina sostuvo: “La veo igual que cuando está con nosotros en casa. Somos todos así, regraciosos y remalos cuando nos enojamos”.

Tratando de justificar su manera de comportarse en el ciclo de Telefe, la hermana explicó que Furia siempre fue así, incluso desde que era una nena: “Tenemos millones de anécdotas de chicas, nos vivíamos agarrando por la comida o porque uno guardaba algo en la heladera y otro hermano se lo comía, después nos íbamos a las manos y mamá nos cagaba a pedos”.

Con la charla ya adentrada en las discusiones, el panel del programa le preguntó a la familiar de Juliana si alguna vez la discusión pasó a lo físico: “Discutíamos a los gritos, a las manos no. No avalo la violencia y Juli tampoco. En la familia somos muy intensos, siempre a los gritos, mucha gente, mucha comida. Habrán visto que a Juli le gusta comer mucho. Tenemos mucha impronta. Al hablar te das cuenta, no nos gusta la gente careta. Nos gusta que sea todo transparente. A veces nos vamos un poco al pasto”.

Tras unas primeras semanas movidas, con peleas y discusiones, en el último tiempo el juego de Juliana cambió, al punto de buscar situaciones románticas con Lisandro. En ese sentido, su hermana sostuvo que ella no está en pareja. Luego también analizó el panorama actual dentro de la casa y aseguró que todos los jugadores seguramente buscarían una alianza con Furia, ya que se dieron cuenta que cuenta con el apoyo de la gente: “Todos se le van a colgar a Furia, saben que es la ganadora de GH, desde el día número uno”.

Por último, la hermana de la doble de riesgo culminó hablando sobre la personalidad que ella tiene y sobre las distintas versiones de sí misma que mostró adentro de la casa: “Es muy transparente, las personas terminan entendiendo que no les gusta y les va a terminar gustando. Cuando comparte que no hay comida, cuando da una palabra de aliento, todas las variantes que ven en Furia terminan enloqueciendo a las personas. Hay de los dos lados, por lo que voy viendo la aman, Juli está jugando, el resto de los participantes tienen una vida pero no están jugando”.



Fuente: Teleshow