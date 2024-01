Paula Chaves dio detalles de la última charla que tuvo con Zaira Nara

La conductora dio un móvil a Socios del espectáculo y dejó en claro quién es quién.

Paula Chaves está harta de ser tildada de la culpable del rompimiento de la amistad que tenía con Zaira Nara. En una nota con Socios del espectáculo, contó la verdad y expuso a la madrina de su hija Filipa. Fue directa y apuntó: “Escucho muchas cosas. Yo siempre preferí decir que era una cosa nuestra, privada. A veces escucho que dicen ‘cómo puede ser que ella después de tantos años…’.Esto es algo nuestro, es un vínculo de muchos años donde pasaron muchas cosas previas donde yo me sentí incómoda”. A su vez, confesó “Ella en un momento se empezó a alejar de mí y fue ahí donde no me sentí cómoda. No voy a estar yo mendigando y remando una amistad cuando tal vez del otro lado siento un freno. Obviamente está el cariño, pero siempre queda que yo me alejé” La modelo, actriz y conductora, se sinceró y dijo: “Escucho que dicen cosas como ‘no superó al exnovio’ o Marianita Brey que dijo ‘no quiere que su amiga sea feliz’. Hay un montón de cosas que yo preferí no contar. Pasaron un montón de cosas que a mí me hicieron sentir incómoda”. Paula habló sobre una de sus últimas charlas con Zaira: “Yo a ella le dije ‘esto indefectiblemente nos va a pasar’. Se lo avisé”, “Le dije ‘nos vamos a terminar separando y yo ahora no me estoy sintiendo cómoda por como vos estás reaccionando’”, Concluyó siento contundente y dejó en claro; “intenté un montón de tiempo y después yo decidí dar un paso al costado porque me estaba sintiendo incómoda. Ella estaba incómoda de compartir conmigo”, señaló, para terminar restándole cualquier importancia al noviazgo que tuvo con Facundo Pieres, actual novio de Zaira. “Con Facundo salí hace 13 años… Ya está”.