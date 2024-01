Fuerte cruce: Flor Vigna le respondió a Sabrina Rojas

La cantante se sinceró en LAM y contó cómo viven este conflicto en su día a día con Luciano Castro.

Luego de las declaraciones de Sabrina Rojas, Flor Vigna habló en LAM y le contestó a la mamá de los hijos de Luciano Castro. En la nota arrancó diciendo: “Mi pareja es mi pareja y no voy a dejar que nadie de afuera se meta. Es una situación que trato constantemente de decir ‘que estemos bien todos’. Es necesario que estemos todos bien para que pueda continuar con mi pareja”. Con respecto lo que dijo Sabrina que Flor no tiene contacto con sus hijos, respondió: “Yo sí conozco a los hijos y los veo, pero trato de no hacerlo parte de las notas y de hacerlo televisivo. (Luciano y Sabrina) se reparten los días con sus hijos, yo no opino para nada en eso; y los días que Lu está con los nenes si yo puedo estar, estoy; y los días que él a veces no está con los nenes, viene a dormir a casa”. “A Lu le recontra entran las balas, le tirás una bala y le re duele. Yo creo que pronto se va a arreglar todo entre ellos”, continuó. Y ante la consulta sobre si le duele que Sabrina “le pegue así”, Flor dijo: “No porque yo sé que esto después pasa y cuando la veo en alguna fiesta es una linda mujer, no es una mujer que me tire cizaña todo el tiempo. Si ahora hay algo que está dolido adentro, tiene más que ver con ellos que conmigo. Yo soy nueva en la historia" Vigna concluyó la nota diciendo “Siempre tratamos de estar en bien. No te voy a mentir, hay ciertas cosas que con Lu hablamos, lo público termina entrando un poco en la relación. A veces hablamos de ciertas cosas porque estando en la relación con él, me llegan cosas que no tengo nada que ver. Sé que él es un excelente padre. Siempre que estuve con él y sus hijos, fue admirable. Siento que hay algunos tires y aflojes que van a ir mejorando”.