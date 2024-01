El iPhone de Apple es otra vez el teléfono más vendido en el mundo

La firma Apple puso fin a una racha de 12 años de Samsung Electronics como mayor vendedor de teléfonos inteligentes del mundo, tras alcanzar una cuota de mercado del 20% en 2023.

La firma Apple puso fin a una racha de 12 años de Samsung Electronics como mayor vendedor de teléfonos inteligentes del mundo, tras alcanzar una cuota de mercado del 20% en 2023, según datos de International Data Corp. Samsung terminó el año con una participación del 19,4%, seguida de la china Xiaomi, Oppo y Transsion, según datos preliminares del Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de IDC, reportó la agencia de noticias británica Reuters. El cambio en la clasificación ocurre después de un año difícil en el que los consumidores tardaron en actualizar sus teléfonos inteligentes debido a la incertidumbre macroeconómica general y a la elevada inflación. Una recuperación más lenta de lo esperado en China, el mayor mercado mundial de teléfonos inteligentes, también ha lastrado las ventas totales de esos dispositivos. En este contexto, el gigante asiático Samsung anunció que sus smartphones premium tendrán múltiples funciones de inteligencia artificial (IA), en un intento por torcer la pulseada contra los iPhone y recuperar la cima. Apple y Transsion fueron las únicas marcas de las cinco primeras que registraron un crecimiento de los envíos el año pasado, en un momento en que el mercado descendió un 3,2%, hasta 1.170 millones de unidades, y alcanzó el nivel más bajo de la década. Apple, sin embargo, se enfrenta a la presión en China de una resurgente Huawei, así como de marcas chinas económicas. El fabricante del iPhone está ofreciendo descuentos inusuales de hasta el 5% en algunos modelos en el país para atraer clientes. Samsung, por su parte, anunció la incorporación de IA a sus dispositivos inteligentes de última generación, como la traducción simultánea de llamadas telefónicas en idiomas extranjeros, en un renovado impulso de la compañía para desafiar a Apple. Los nuevos teléfonos dispondrán de traducción de voz bidireccional en tiempo real de una llamada telefónica en directo realizada en dos idiomas diferentes, algo que, según la empresa, el Galaxy S24 es el primer smartphone de la historia en ofrecer, según reportó también la agencia Reuters. Disponible en 13 idiomas diferentes, la función de IA en el dispositivo se ofrece a través del entrenamiento generativo de IA propio de Samsung. También ofrece la función "círculo para buscar", que permite buscar en Google cualquier parte de una imagen en la pantalla. Otras funciones son la traducción por IA y el cambio del tono de los mensajes a informal, formal, de negocios o de redes sociales. Además, hay resúmenes y traducción de grabaciones de voz con IA, "edición generativa" de fotos que rellena fondos inexistentes y una función que convierte videos en tiempo real en cámara lenta rellenando fotogramas inexistentes con IA. La IA en el dispositivo se refiere a funciones de IA generativa que se descargan en el dispositivo de cada usuario después de ser entrenadas, y que no necesitan conectarse a la nube. Empresas como Qualcomm y Samsung están promocionando la IA en el dispositivo como más segura para la información personal, ya que no necesita enviar datos a la nube para su uso. Según las previsiones del proveedor de datos Canalys, solo el 5% de los teléfonos inteligentes comercializados en 2024 estarán preparados para la IA, pero esta cifra aumentará hasta el 45% en 2027. A largo plazo, "la inteligencia artificial generativa en los dispositivos tendrá un impacto significativo en el mercado de los teléfonos inteligentes, especialmente en términos de experiencia de usuario", afirma Jene Park, analista principal de Counterpoint. Sin embargo, es posible que esto "no afecte inmediatamente a las compras de smartphones", añadió Park, ya que las funciones de IA generativa tardan tiempo en incorporar más y mejores datos para aumentar el valor para los consumidores. La serie Galaxy S24 se venderá a partir del 31 de enero. En Estados Unidos, el Galaxy S24 base tendrá un precio a partir de 799 dólares y dos versiones de mayor especificación, el S24 Plus y el S24 Ultra, a partir de 999 y 1.299 dólares, respectivamente.