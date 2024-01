El mal momento de Carla de Gran Hermano: robaron su casa y su ex le hizo una denuncia en minoridad

“Chula” relató en A la Barbarossa las desagradables noticias que recibió apenas salió del reality de Telefe.

Tras abandonar la casa de Gran Hermano 2023, Carla De Stefano se encontró no solo con los tremendos cruces con los panelistas de El Debate. Estuvo como invitada en A la Barbarossa donde reveló que el mes que pasó en la casa le robaron su camioneta, desvalijaron su casa y su ex le puso una medida cautelar que incluyó que le manden una asistente social.

“Me enteré ayer que entraron a casa cuando no había nadie. Rompieron todos los sillones, los tajearon, me levantaron la madera de los techos, me rompieron los colchones y desarmaron todos los roperos buscando dinero”, se lamentó.

El hecho ocurrió cuando su actual pareja, como sus hijos y su madre no estaban en la vivienda y se encontraban de vacaciones. “Rompieron todo y cuando se fueron agarraron las llaves del auto y me robaron la camioneta”, afirmó Chula, quien contó que dentro de la casa tuvo un presentimiento sobre el triste episodio.

Carla apuntó contra su ex

La comerciante también se lamentó por otro episodio que involucra a su expareja. “Además, mi exmarido al verme en la casa y después de que Santiago del Moro me preguntó por la no obligación alimentaria que él ejerce desde hace 6 años con sus tres hijos, mis hijos en común con él, mandó una trabajadora social porque hizo una denuncia en minoridad diciendo que yo había dejado a mis tres hijos abandonados en el hogar”, detalló.

La medida cautelar que impuso su ex fue para que no lo nombre en el reality show, situación que le generó indignación. “Fue al Juzgado de Familia N°1 de San Isidro, donde hace 6 años que tengo el juicio y todavía no tengo una sentencia firme por alimentos”, aseveró, molesta.

“Tengo ‘alimentos provisorios’ por 17 mil pesos por tres chicos desde hace un mes y medio que, encima, no me los paga”, pormenorizó. “Lo hizo para jorobar porque entre a Gran Hermano y expuse que hace años que no se hace cargo de los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad”, cerró.