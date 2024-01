Antes del regreso de Milei, Francos y Menem se reunirán de cara a pulir detalles del proyecto final de la Ley Ómnibus

Aunque se ha postergado la posibilidad de obtener un dictamen esta semana, el Gobierno mantiene su objetivo de lograr la aprobación inicial de la ley ómnibus en enero.

Fueron seis jornadas de debate para 664 artículos: funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil sentaron su postura al respecto de la ley ómnibus, que aún no pasó la instancia del plenario de comisiones de Diputados. No se conoce ningún dictamen: ni del oficialismo, ni de la oposición más férrea ni tampoco de los partidos dialoguistas. Es por eso que Guillermo Francos y Martín Menem, dos de los principales articuladores legislativos de La Libertad Avanza, se encuentran reunidos para terminar de delinear el texto final. Este jueves fue una jornada de intensas reuniones. Tras no poder presentar el borrador que le prometieron para la medianoche a los diputados opositores de las mesa de negociación, todos los actores del Gobierno despejaron sus agendas para encontrarse con referentes de sectores económicos que rechazaban a las reformas, así como también a los líderes de las bancadas dialoguistas. Desde la vicepresidenta Victoria Villarruel hasta el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, pasando por el asesor de comunicación Santiago Caputo: todos estuvieron dedicados a intervenir en el proyecto que se busca aprobar la semana que viene. Ley ómnibus: qué reformas habría aceptado el Gobierno

Desde que empezó a debatirse en el plenario de comisiones, la redacción original de la ley ómnibus ha sufrido una serie de modificaciones a partir de la presión de gobernadores, las demandas de los diputados opositores que acceden a las mesas de negociación y las intervenciones de actores de la sociedad civil en Diputados. Estas reformas habrían dado forma al dictamen final que dará a conocer al Gobierno: representaría una apuesta, ya que -por la postura del Presidente- no habría posibilidad de nuevos cambios.