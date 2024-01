Bailando 2023: Coti Romero quedó eliminada

Este jueves se vivió una de las galas más decisivas del certamen, y la ex Gran Hermano , quedó fuera del certámen.

Coti Romero quedó eliminada del Bailando 2023 luego de una tensa pelea en el teléfono contra Conejo Quiroga, su expareja y compañero de Gran Hermano, y los memes no tardaron en estallar no sólo por la pelea sino por un detalle que no pasó desapercibido. Los cuatro jurados del Bailando 2023 tuvieron que salvar a cuatro parejas: Aníbal Pachano salvó a Brian Sarmiento , Ángel de Brito salvó a Martín Salwe, Flor Vigna, que debuta como jurado, decidió ir por Anabel Sánchez y Moria Casán salvó nuevamente al Tirri. Esto dejó a Alexis “Conejo” Quiroga y Coti Romero peleando por la votación del público siendo la primera vez que ambos quedan en esta posición. Luego de mucha tensión y un corte Marcelo Tinelli reveló que el nuevo eliminado fue Maxi de la Cruz, que en más de una gala recibió los elogios del jurado. El Cone Quiroga obtuvo un muy buen puntaje con su performance atrevido, pero el voto de los participantes "por estrategia" lo dejaron en peligro. Mientras que la correntina no convenció al jurado con uno de sus jugados trucos en una coreografía homenaje a JLO. "Por decisión de la gente por el 51.2% de los votos, se mete entre los diez finalistas del Bailando 2023 El Conejo Quiroga y Martina Peña", reveló después de un largo suspenso Marcelo Tinelli. Quedando fuera de competencia Coti Romero y Jitsu Diaz con el 48.8% de los votos. "Te juro que desde el día que entré por esa puerta yo ya gané", fueron las primeras palabras de Coti tras conocer los resultados, y mostrándose emocionada hasta las lágrimas. Más adelante, agregó: "Estoy muy contenta por haber pisado esta pista que fue mi sueño desde niña. Le agradezco a la gente que nos estuvo bancando. A mi familia que sé que desde el otro lado lo están viendo: Gracias papá, mamá, hermanos. Los amo", dijo. Después le envió un mensaje a los correntinos: "Toda la gente de Corrientes, los amo con todo mi corazón. Y gracias Marce, estoy muy agradecida de todo corazón. No tengo palabras de estar viviendo esto y que el día de mañana le puedo contar a mis hijos que estuvo en el Bailando de Marcelo Tinelli y no cualquiera puede decir eso", cerró la participante que a lo largo del certamen sorprendió con su gran avance y habilidades para el baile. Aunque salió del certamen, Coti continuará como figura del streaming, donde ha tenido un rol protagónico desde el comienzo de la temporada.