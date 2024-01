Mirtha Legrand le tiró un filoso dardo a Andy Kusnetzoff por la competencia con PH Podemos hablar

La conductora se reconoció súper competitiva y en su primer programa de 2024 fue contra el conductor y el ciclo de Telefe.

La competencia entre La Noche de Mirtha con PH Podemos hablar se convirtió en una disputa televisiva clásica de los últimos años. En una mesa con Adrián Suar y Guido Kaczka en su debut en 2024 la conductora se refirió al ciclo de Andy Kusnetzoff y le tiró una chicana.

“¡Ay, pero yo quiero ganar siempre!”, arrojó la conductora, sin miramientos, justo cuando el conductor de Los 8 escalones de los 3 millones relativizaba los números de rating y ponía el acento en ser fiel a uno mismo.

“A ver, te pregunto. Vos querés ganar siempre, ¿pero harías algo inmoral para ganar?”, le preguntó el animador a la conductora, lo que llevó a una rotunda negativa de la diva... ¡que derivó en una frase a pura honestidad brutal de la Chiqui!

“Yo estoy encantada de que haya terminado PH”, lanzó, picantísima la animadora.

“Estoy encantada”, enfatizó, provocando una tímida risa de Adrián Suar que llevó a la animadora a un reto.

“Reíte más porque es muy audaz lo que he dicho. Que no me lo corten”, se despachó, rotunda mientras el director de programación de eltrece admitía que él mismo también era competitivo.