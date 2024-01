Dengue en Santiago del Estero: todo lo que necesitas saber sobre la vacuna y la prevención

¿Cómo es la situación a nivel local? En diálogo con Diario Panorama, desde el Ministerio de Salud y el Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero dieron respuesta a estas y más dudas.

A nivel nacional, durante febrero y agosto del año 2023, la mayoría de las provincias argentinas -salvo algunas de la zona sur por las bajas temperaturas- enfrentaron brotes de dengue con datos históricos. En este contexto, de todas las regiones, la única que quedó con casos permanentes fue la del NEA (Noreste Argentino).

A nivel local, en Santiago del Estero, los últimos casos de los que se tuvo registro -durante el año pasado- fueron hasta agosto. No obstante, en diciembre volvieron a confirmarse casos en Monte Quemado y Pampa de los Guanacos, según explicó a Diario Panorama la Dra. Sandra Seu, directora de Enfermedades Transmisibles por Vectores del Ministerio de Salud de la provincia.

“A partir de ese momento, hasta ahora, en temporada de vacaciones donde la gente se moviliza, comenzamos a tener casos en Capital, La Banda y Forres con aparición continua, algunos relacionados con viajes y otros no”, expresó la profesional y detalló que “en Santiago (Monte Quemado y Pampa de los Guanacos) durante 2023 tuvimos un brote por serotipo 2, cuando lo que predominaba en el NEA era serotipo 1; ahora, en 2024, tenemos serotipo 1 y 2 en Capital y La Banda”.

Por otro lado, y no menos importante teniendo en cuenta que el el mosquito Aedes aegypti no solo transmite Dengue, la Dra. Seu confirmó que en Pampa de los Guanacos hubo 2 casos de Chikungunya. En tanto que a nivel provincial no se registraron casos de Zika.

Operativos de prevención y conciencia ciudadana

Ministerio de Salud de Santiago del Estero

Consultada por el trabajo que se realiza desde el área que dirige, la Dra. Seu dio detalles sobre las acciones conjuntas que realizan con municipios, comisiones municipales, hospitales y el servicio de APS.

“Es fundamental la eliminación de los criaderos de mosquitos, con descacharreos, desmalezamientos y limpiezas generales en cada uno de los hogares. La lucha y la prevención depende mucho de la conciencia y de la participación ciudadana, porque nosotros (profesionales) podemos hacer mucho por los espacios públicos, pero el mosquito que transmite el dengue, el zika y el chikungunya, el aedes aegypti, tiene hábitos domiciliarios y vive con nosotros”, dijo de manera contundente.

En este sentido, la profesional aprovechó para recordar que es importante reforzar las acciones preventivas en temporadas de lluvias y que “si por alguna razón necesitamos juntar agua, debe ser en un recipiente que pueda ser tapado”, todo esto con el fin de evitar que la hembra pueda depositar sus huevos.

“Con estas temperaturas, tenemos poblaciones de mosquitos que se renuevan cada 5 o 7 días y la fumigación sirve para tranquilizar, porque solo elimina es el 30% de los mosquitos en vuelo”, reveló la directora de Enfermedades Transmisibles por Vectores y enfatizó: “Los criaderos los tenemos en cada casa, nosotros como ciudadanos debemos ocuparnos de nuestro espacio”.

Vacuna contra el dengue: disponibilidad, costos y más

Mosquito Aedes aegypti

En medio de un brote que se incrementa, una de las consultas más frecuentes de los santiagueños es en relación a la vacuna contra el dengue y, en diálogo con El Portal Líder de Información, dos profesionales dieron respuestas a estas dudas: Dra. Sandra Seu, directora de Enfermedades Transmisibles por Vectores del Ministerio de Salud de la provincia y Hugo Navarro, presidente del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero.

Según detallaron, la vacuna contra el dengue se llama Qdenga y es fabricada por el laboratorio japonés Takeda. “Fue aprobada por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), cubre los cuatro serotipos, puede ser utilizada a partir desde los 4 años y no hay ninguna interferencia para su aplicación si la persona tuvo o no dengue”, detalló la Dra. Seu.

Vacuna Qdenga

Cabe destacar que la vacuna aún no está incorporada al Calendario Nacional de Vacunación y es una evaluación que depende del Ministerio de Salud de la Nación.

En este sentido, la Dra. Seu explicó -desde la Salud- que “la vacuna no soluciona de manera permanente el dengue, porque es una medida individual, es una medida preventiva más” y remarcó la importancia de las medidas colectivas.

Por su parte, Hugo Navarro, confirmó a Diario Panorama que “la vacuna se encuentra disponible -para la compra- en Santiago del Estero” y brindó una serie de detalles para tener en cuenta.

Consultado por el costo, el presidente del Colegio Farmacéutico local reveló que se trata de una vacuna de dos dosis -una al inicio y otra a los 90 días-, su efecto tiene una duración de 5 años (si bien se estima que su duración puede ser mayor, ese tiempo es lo comprobado de manera oficial) y tiene un valor aproximado de $61.000 cada dosis.