Martín Menem descartó nuevos cambios a la ley ómnibus: "No hay tiempo"

El presidente de Diputados anticipó que "no habrá lugar" para modificaciones. Y destacó el proyecto como el "más importante" de la democracia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó que "no habrá lugar" para incluir modificaciones al proyecto de ley ómnibus, denominada de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, porque "no hay tiempo" y destacó que es la iniciativa "más importante" desde el retorno de la democracia. El diputado riojano de La Libertad Avanza (LLA), en declaraciones a Radio Rivadavia, comentó sobre las modificaciones que incluyeron en el texto enviado por el Poder Ejecutivo, y sostuvo que "se han tomado todas las sugerencias para mejorar el proyecto original del ejecutivo". "El proyecto se ha modificado cuantitativamente porque pasamos de 664 artículos a 523, sino que también hemos mejorado cualitativamente, porque algunos temas que fueron modificados lo empezaremos a discutir a partir de marzo", consideró el titular de la cámara baja. Al ser consultado sobre nuevas modificaciones al proyecto de ley de Bases, el diputado libertario sostuvo "no creo que haya lugar" porque "no hay tiempo". "Si hay alguna modificación, va a ser muy pequeña y no creo que haya lugar para más porque no hay tiempo. Es muy importante el tema del tiempo y es necesario que salga lo más pronto posible", dijo Menem. Luego, destacó la predisposición del Gobierno nacional para aceptar "modificaciones" al proyecto enviado por el Ejecutivo y ponderó que son "un gobierno que escucha y no tiene una sola visión". Las declaraciones del presidente de Diputados tienen lugar en medio de la presión de los gobernadores de Juntos por el Cambio para aplicar nuevas modificaciones, principalmente en el esquema de retenciones al campo.