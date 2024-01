“Le tengo mucho cariño, pero no”, la respuesta de Sebastián Yatra a los rumores de romance con Tini

El cantante despejó todo tipo de rumores con su expareja después de que le pusiera punto final a su historia de amor con Aitana.

Luego de que Sebastián Yatra le pusiera punto final a su historia de amor con Aitana, las especulaciones sobre la posibilidad de reconciliarse con Tini Stoessel (quien se separó de Rodrigo de Paul) no tardaron en llegar. Sin embargo, el cantante rompió el silencio y fue contundente con sus declaraciones.

“No, no, no, le tengo mucho cariño a Tini, pero no”, lanzó Yatra, sin dudarlo, en una nota que dio a Europa Press, dejando en claro que no hay posibilidad de retomar su relación amorosa con la cantante.

Por otro lado, Sebastián de los rumores que vinculan a su ex con Biel Juste o Enzo Vogrincic, con quienes se la relacionó en las últimas semanas: “No lo sé, aquí inventan muchas cosas. La verdad, pobrecita, porque le inventan un montón de vainas”, remarcó.

“Lo que quiero es que ella sea feliz, yo también, sea con quien sea o no. Entre nosotros, súper bien las cosas, gracias a Dios, siempre hemos sido muy amigos y eso hace que las cosas sean un poco más fáciles. Desde hace muchos años, nos tenemos todo el cariño del mundo y hay buena comunicación, a ella y a su familia les adoro”, cerró el artista.