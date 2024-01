Ben Affleck dirigirá a Matt Damon en una nueva película de Netflix

Affleck permanecerá detrás de la cámara en “Animals”, a diferencia de su colaboración anterior con el drama de Nike de Amazon Studios “Air”.

Ben Affleck y Matt Damon se unen una vez más para “Animals”, un nuevo thriller policial que Netflix acaba de adquirir. Affleck dirigirá, con Damon como protagonista, a partir de un guión de Connor McIntyre y Billy Ray. Affleck permanecerá detrás de la cámara en “Animals”, a diferencia de su colaboración anterior con el drama de Nike de Amazon Studios “Air”, en el que Damon interpretó al ejecutivo de Nike, Sonny Vaccaro, junto a Affleck en un papel secundario como el fundador de Nike, Phil Knight. Al igual que “Air”, Affleck y Damon están produciendo el proyecto con Dani Bernfeld a través de su empresa Artists Equity, que fundaron en 2022 con la intención de compartir las ganancias no solo con sus compañeros actores, sino también con el equipo de bajo nivel. De qué tratará Animals Los detalles de la trama son escasos para “Animals”, pero la historia se centrará en un secuestro. Brad Weston y Collin Creighton, quienes desarrollaron el proyecto con Fifth Season, también están produciendo. Se sabe que Affleck rodará está nueva película para Netflix y luego protagonizará la segunda parte de "El contador". Damon tuvo un año muy ocupado en 2023, no solo protagonizando Air sino también apareciendo en el gran éxito "Oppenheimer", que acaba de obtener 13 nominaciones al Oscar , incluida la de Mejor Película.