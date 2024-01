Ángel de Brito le hizo una propuesta a Catalina de Gran Hermano

La ex hermanita escuchó la oferta de sus sueños, pero se desconoce si ya está en condiciones de aceptarla.

Catalina Gorostidi estuvo de invitada al streaming “Se Pico” de Gastón Trezeguet, donde se cuentan todos los últimos detalles acerca de Gran Hermano. Mientras opinaba del reality le mostraron un audio de Ángel de Brito: “bienvenida”. “Sé que sos fanática de verdad y que no te estas colgando como otras” comenzó el audio Ángel y siguió: “cuando te dejen, cuando puedas, cuando sea, bienvenida de angelita, de invitada o de lo que quieras”, decía el audio del conductor. La emoción y sorpresa de Catalina fue total, a tal punto que se tocaba el pecho y no podía hablar. “Ay chicos, ¡que diga mi nombre ya es un montón!” expresó la ex jugadora de la casa más famosa de Argentina, y comentó: “no lo puedo creer”. De inmediato los fieles seguidores del programa opinaron: “Creo que a Cata le está yendo mejor afuera que lo que podría irle adentro de la casa”, o “a ella sí le va a ir bien, porque siempre dijo que amaba el programa. Se sabe todos los chismes y lo más importante: sabe hablar y no tiene pelos en la lengua”, fueron algunos de los comentarios.