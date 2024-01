Jannik Sinner puso fin al reinado de Novak Djokovic y jugará la final del Australian Open

El italiano acabó con la racha de 33 triunfos consecutivos en Melbourne del ganador de diez títulos.

La primera semifinal Australian Open tuvo como ganador al joven italiano Jannik Sinner (4), que venció en cuatro sets al serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial de la ATP.

El balcánico de 36 años llegó como principal candidato a la corona, en primer lugar por su idilio con las pistas de Melbourne Park, donde ha ganado el título en diez ocasiones, así como también por haber recuperado las buenas sensaciones en sus dos anteriores choques, frente al francés Adrian Mannarino y el estadounidense Taylor Fritz (13).

No obstante, sabía que no la tenía para nada fácil. Delante tenía a Sinnet, que acabó la última temporada de la mejor manera posible: alzando el título de la Copa Davis con Italia tras vencer a Djokovic en las semifinales. Además, era el único tenista que no había perdido ningún set en Melbourne. Recién cedió uno ante Djokovic y fue por tie-break.

El campeón de 24 Grand Slams comenzó sufriendo en el Rod Laver Arena. Sin ir más lejos, el italiano demostró su superioridad desde un principio y se quedó con los primeros dos sets con autoridad: 6-1 y 6-2.

En el tercer parcial, el serbio luchó hasta el final y logró imponerse en el tie-break. Sin embargo, lo único que hizo fue su dilatar su inminente derrota. Sinner se quedó con el cuarto set por 6-3 y, de esa manera, logró un pase a la gran final.

El historial entre ambos aún es favorable para Djokovic, con cuatro victorias y tres derrotas. No obstante, Sinner se llevó tres de las últimas cuatro batallas.