“Nunca la quise”: Nazarena Vélez habló de su relación con Eliana Guercio

La exangelita fue contundente al revelar qué siente por la panelista, con quien trabajó varios años atrás.

Lo que comenzó como un mensaje más que Eliana Guercio le envió a Ángel de Brito para Nazarena Vélez, terminó en una tremenda confesión sin filtro de la exangelita contra la panelista con quien trabajó varios años atrás.

“Me acaba de llegar un mensaje muy lindo, Nazarena. Dice ‘preguntale a Nazarena si me quiere’. Quiero tu respuesta real y sincera como siempre, nada de risas, nada de caretas. Este mensaje lo firma Eliana Guercio”, lanzó el conductor de LAM.

Fue entonces que después de pensarlo unos segundos, Nazarena –que estaba en un móvil junto a Marixa Balli desde Villa Carlos Paz- respondió: “Querer no la quiero. Nunca la quise, pero porque estábamos como en veredas enfrentadas. Yo estaba en un momento de mi vida donde lo único que me importaba era el laburo, estaba laburando muchísimo, y ella tuvo actitudes chot…”.

“En el fondo, no me parece una mala mina y verla con su familia, con sus hijos y como se la jugó por su familia, me hizo respetarla mucho porque yo pensé que era de otra manera. Pero nunca la quise, no te puedo mentir. Pero no me cae mal”, continuó.

Tras escucharla, el presentador dio a conocer el final del mensaje de Guercio: “‘Vas a ver que Nazarena te va a decir que sí'. Error Eliana Guercio, me dijo que no te quiere así que lo lamento. Y me agrega: ‘Decile que yo estoy muy contenta de verla bien, no pasa nada’”.

En ese momento, la actriz atinó a agarrarse la cara, entre risas y algo nerviosa, y cerró reafirmando su postura: “Vamos para atrás. De verdad, no me parece una mala mina, pero es verdad que no la quiero”.