Mondino negó que la salida de Ferraro esté relacionada al debate de la Ley Ómnibus

La canciller es la primera funcionaria de Javier Milei que habló públicamente. Además de minimizar el impacto de la medida, dio detalles de quién ocuparía ese cargo ministerial.

Envuelta en un fuerte bullicio en el lobby del Museo del Holocausto, la canciller Diana Mondino negó este mediodía que la salida de Guillermo Ferraro y el otorgamiento del super ministerio de Infraestructura al titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, sean parte de la estrategia del Gobierno para presionar a los gobernadores con un ajuste más profundo si no se aprueba la ley Ómnibus en el debate en la Cámara de Diputados.

Luego de participar del acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, donde acompañó al primer mandatario junto a Mariano Cúneo, Mondino negó que el Caputo, con todas las secretarías de Infraestructura en sus manos, además de las de Hacienda, vaya a tener más capacidad para ejercer presión sobre las provincias para obtener apoyo a la ley Ómnibus.

“Es más actividad y más responsabilidad”, relativizó la ministra ante una consulta de Infobae a la salida del encuentro donde Milei fue el último orador con un mensaje donde repitió varias veces las palabras “esperanza”. “¿Por qué lo han tomado por el lado de las provincias? Nosotros estamos preocupados por el déficit fiscal nacional, las provincias tienen su déficit del cual tendrán que ocuparse ellos. Me parece que estamos mezclando los temas”, insistió.

“Necesitamos la coordinación y que la famosa frase ‘no hay plata’, quede bien clara en todos los casos. Necesitamos coordinar desde el punto de vista económico todas las acciones”, dijo la canciller, aunque luego aclaró que no sabía cuál había sido la razón de la salida de Ferraro.

Enseguida, afirmó que en el Gabinete sigue “trabajando juntos como siempre”, al negar que existan internas entre los ministros.

Tras ratificar que “en la práctica” el Ministerio de Infraestructura quedará bajo la órbita del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, Mondino explicó por qué aún no hubo explicaciones públicas del cambio en el Gabinete.

“Tratamos de ser muy cuidadosos porque después, a veces, puede haber algún tipo de tergiversación o malinterpretación. Pero peor es justamente no hablar. Por eso estoy tratando de contestar. De esos temas (la salida de Ferraro) no estoy al tanto, he estado de viaje ayer en Paraguay, he llegado y me he enterado por las noticias”, dijo.

Luego, negó que el Presidente haya amenazado a los gobernadores diciéndoles con que no les iba a enviar más fondos, aunque ratificó que el objetivo es eliminar el déficit fiscal. “Yo participé de la misma reunión de Gabinete y eso no lo escuché. Que no hay dinero es otra cosa y lo sabemos todos desde el primer minuto. Lo que estamos diciendo es que tenemos que eliminar el déficit fiscal”, aseveró.

Ayer, Javier Milei decidió la salida de Guilermo Ferraro, a menos de dos meses de iniciado el Gobierno. La medida fue un pedido formal de renuncia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

A finales de septiembre del 2023, después de haber ganado las PASO, pero antes del traspié en las elecciones generales, el entonces candidato a presidente Javier Milei nombró por primera vez en público a Guillermo Ferraro, quien se había sumado pocas semanas antes al equipo.

El dirigente, de amplia trayectoria en la función pública durante distintos gobiernos, había sido acercado a La Libertad Avanza por la hermana del líder del partido, Karina Milei, y durante el último tramo de la campaña quedó a cargo de organizar el operativo para la fiscalización de los votos.

Tras la salida de Ferraro, desde el Gobierno le confirmaron hoy a Infobae que Caputo absorberá todas las secretarías que integraban el organigrama de Infraestructura, entre ellas Obras Públicas, Comunicaciones, Vivienda y Transporte.

En Economía no quieren que se mencione la idea de “súper ministro”, aunque está claro que en los hechos lo será: no tendrá bajo su ala la puesta en marcha del ambicioso plan económico con un ajuste fiscal de 6 puntos del PBI, sino que además controlará otras secretarías decisivas para la gestión económica.

Desde el Gobierno aseguran que aún no está claro qué pasará con los secretarios que estaban hasta ayer bajo las órdenes de Ferraro. “El traspaso es completo, los nombres se verán luego”, destacaron.