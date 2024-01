Los salarios subieron 9,1% en noviembre, pero volvieron a perder frente a la inflación

En noviembre de 2023, el Índice de salarios se incrementó 9,1% mensual y 144,3% interanual. El indicador acumula una suba de 132,1% respecto de diciembre previo.

Los salarios subieron 9,1% en noviembre, pero volvieron a perder frente a la inflacion. Cabe resaltar que ese mes, el nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) había registrado un alza mensual de 12,8% y una acumulación anual de 148,2%. Según informó el INDEC, en noviembre el Índice de salarios se incrementó 9,1% mensual y 144,3% interanual. Así, el indicador acumula una suba de 132,% respecto de diciembre previo. El crecimiento mensual se debe a subas de 9,9% en el sector privado registrado; 7,8% en el sector público; y 8,3% en el sector privado no registrado. En términos interanuales, el Índice de salarios mostró una suba de 144,3%, como consecuencia de los incrementos del 150,2% en el sector privado registrado; 157,3% en el sector público; y 101,1% en el sector privado no registrado. Según una medición de Romano Group, los salarios cayeron 6% ia en noviembre en términos reales. Desagregando los componentes, caen internanualmente: en el sector privado registrado -4%, en el sector privado no registrado -23%, y en el sector público -1%.