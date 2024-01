Colombia calificó de “irrespetuosas e irresponsables” las palabras de Milei contra el presidente Petro

“Los que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo ni socialismo”, expresó el presidente colombiano tras las declaraciones de su par argentino.

Durante su visita al Pacífico colombiano, el presidente Gustavo Petro respondió a Javier Milei, que lo tildó de “comunista asesino que está hundiendo a Colombia” en medio de una entrevista con la periodista Ángela Patricia Janiot, de CNN.

Por los insultos del presidente argentino hacia Petro, la Cancillería colombiana ordenó llamar a consultas al embajador de Colombia en ese país, Camilo Romero.

“Si se puede construir una región. No se trata porque nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea dueño del medio de producción, los que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo ni socialismo”, dijo el jefe de Estado colombiano.

Seguido, mencionó lo que, según él, es comunismo y socialismo: “El socialismo es el modo de producción a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción y eso no es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado”.

“Por eso el puerto debe ser una concesión a las cooperativas de la gente que trabaja la pesca y por eso el muelle en Buenaventura debe ser de las cooperativas genuinas de pescadores de Buenaventura, no de cooperativistas de mentiras que, estando con la mafia detrás, aparentan ser cooperativistas para quedarse con el puerto. Eso no, en este gobierno no lo admitimos”, concluyó Petro.

A través de un comunicado, la Cancillería presentó su más enérgica protesta por las “irrespetuosas e irresponsables” declaraciones del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en contra del presidente Gustavo Petro.

Para el Gobierno colombiano, dichas declaraciones representan una falta de respeto hacia la honra de Gustavo Petro y quebrantan las relaciones entre ambos países:

“El gobierno de Colombia rechaza enérgicamente esta declaración, que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima. Las palabras del Presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina, y que se han reforzado a lo largo de dos siglos”.

Por su parte, el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, que fue llamado a consultas a raíz de la tensa situación diplomática, se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) tildando a Javier Milei de “hipócrita”:

“Milei es un hipócrita. Mientras hoy le solicita a nuestro gobierno beneplácito para su nuevo embajador en Colombia, llama asesino al presidente Gustavo Petro. Había atacado ya a Lula (presidente de Brasil) y hasta al Papa Francisco. Podemos pensar distinto, pero la región y la hermandad histórica de nuestros pueblos deben estar por encima de las diferencias”, escribió el alto funcionario.