Melody Luz reveló que Mariana Nannis no conoce a su nieta

La pareja de Alexander Caniggia habló sobre todos los escándalos de la familia mediática.

La llegada de Venezia unió a Alexander Caniggia con su padre, y a la vez profundizó el enfrentamiento con Mariana Nannis, algo sobre lo cual Melody Luz se explayó sin filtros. Primero, la exparticipante de El Hotel de los Famosos elogió al Pájaro en una nota para Socios del Espectáculo: “Siempre me sentí muy cómoda con él”. Ahí, Melody festejó la unión: “Con Alex, verlos juntos me gusta, es muy lindo ser parte de eso”. Luego, reveló: “Alex antes de irse a España (para sumarse a Gran Hermano VIP) ya tenía intenciones de verse con Claudio”. De hecho, la bailarina fue elocuente al contar que no hubo pases de facturas entre padre e hijo en su reencuentro de reconciliación: “Hablaron todo el tiempo de fútbol. Los vi normal, como un papá y un hijo. No es que hablaron de cosas del pasado. Siento que el vínculo está sanado”. En cambio, Melody Luz fue vehemente al cuestionar a Mariana Nannis: “No tengo contacto con ella. Las cosas con Alex no están muy bien y yo me siento de yapa ahí”. En ese punto, Melody desdramatizó los agravios que recibió de parte de su suegra: “No me afecta porque ha dicho cosas de mí que no son ciertas. Es feo porque soy la mamá de su nieta”.