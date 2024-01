Ángel de Brito blanqueó por qué decidió no invitar a LAM a los eliminados de Gran Hermano

El conductor reveló la verdad de lo que sucede con Telefe y las internas que existen en esta nueva edición del reality.

Ángel de Brito era el primero en recibir en su programa -ajeno a Telefe- a los eliminados de Gran Hermano 2022, pero no ocurrió lo mismo con la nueva edición de la casa más famosa del país y esto llamó la atención de los fanáticos de ambos programas. En LAM, Ángel de Brito explicó la razón por el cual tomó esta decisión: "Telefe nos ofreció tener a los eliminados de GH pero yo estaba de jurado en el Bailando y no me parecía. Todo bien con Telefe", dijo el periodista. A su vez, agregó: "Después arreglaron con otro canal y chau, no les funcionó tanto, pero bueno, ese es otro tema". En ese momento, Maite Peñoñori afirmó que "los participantes salen y dicen 'yo quiero ir a LAM'", y Ángel comentó: "Los chicos entraron a la casa pensando que venían a LAM, porque todo esto pasó después". Por último, Marcela Feudale le preguntó ahora qué va a pasar, ya que el lunes termina el Bailando, y el conductor expresó: "Ahora veremos qué pasará".