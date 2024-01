"Mami, tengo malas noticias": en plenas vacaciones, Momo se endeudó y sorprendió a Jimena Barón

El hijo de la cantante fue a hacer unas compras y, al regresar, "La Cobra" se llevó una sorpresa ante un inesperado planteo.

Jimena Barón comparte su día a día en redes sociales y las vacaciones familiares no son la excepción. Este domingo, la artista compartió un video donde mantiene una insólita conversación con su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

“Mientras tanto, Momo de nuevo se moría de hambre y volvió con esta compra y de nuevo volvió con malas noticias, parece”, escribió mientras grababa al nene de 9 años.

“Mami, tengo malas noticias”, se lo escucha decir a Momo, mientras su mamá le preguntaba qué tenía que ver el jamón con el chocolate.

Entonces él pasó a explicarle: “Yo quería un sanguchito, pero no había luz y no se podía cortar el jamón ni el queso, entonces Mili me dijo que me compre el chocolate”. “¿Y ahora?”, insistió la Cobra atenta al remate. Entre risas, el nene lanzó: “Y ahora debo 900 pesos”.