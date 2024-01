Darán una charla sobre cómo obtener la ciudadanía y la residencia italiana

La Dra. Antonella Nediani, especialista en ciudadanía italiana, dará una charla de 3 días sobre los procedimientos para obtener la ciudadanía y residir en Italia.

Desde el Instituto Dante Alighieri, en colaboración con la Dra. Antonella Nediani (especialista en ciudadanía italiana), se ofrecerá una charla sobre cómo cumplir con los requisitos y obtener la ciudadanía italiana. Este evento se llevará a cabo los días 7, 9 y 12 de febrero en el instituto mencionado, ubicado en Sarmiento 328, a las 19 horas.

Antonella explicó: "Trabajo en un estudio jurídico en Italia y solía recibir consultas sobre cómo trasladarse a Italia y residir legalmente".

"El Instituto Dante Alighieri me brindó la oportunidad de explicar los requisitos. Para aquellos que tienen la posibilidad, deben reunir las actas, establecer la residencia; son una serie de pasos que son complejos, por eso decidí realizar una charla de 3 días", explicó la abogada.

Antonella Nediani detallará en tres días el proceso para llevar a cabo los trámites necesarios para residir en Italia: "En el primer día, abordaré la parte de la ciudadanía, que puede obtenerse por derecho de sangre, matrimonio o residencia. En el segundo día, trataré sobre los permisos de residencia por unión convivencial, un aspecto que muchos desconocen: no es necesario estar casados para residir legalmente. Otros motivos incluyen razones familiares, laborales, de estudio y médicas. En el tercer día, me enfocaré en aquellos que no tienen vínculos con Italia y desconocen cómo residir legalmente, brindando posibles soluciones.

"Los italianos aprecian mucho a los argentinos debido a la nostalgia que sienten, ya que muchos emigraron a Argentina. Muchos recuerdan a sus abuelos y antepasados", concluyó Antonella.