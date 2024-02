Cristian Castro habló sobre la salud de Luis Miguel

El cantante está desfilando de programa en programa y en esta oportunidad habló de su par.

Cristian Castro converso en A la Tarde y además de charlar de su presente y del lanzamiento del nuevo disco, le preguntaron por Luis Miguel, a lo que respondió: “Siento que está trabajando mucho, yo quisiera mandarle un mensaje de que por favor trabaje menos. Nosotros los que trabajamos mucho podemos llegar a tener mala salud y que, Dios no lo quiera, que pase algo más grave”, Esto dio pie para hablar de cómo afecta la salud a sus presentaciones sobre el escenario: “Yo vi un recital donde ya no estaba realmente cantando, vi un recital donde estaba animando. Yo sentí realmente menguada la situación física de Luis. Eso es lo único que me preocupa, me interesa que quede en la vida, en el mundo, que siga a sus pasos agigantados pero tranquilo”. A su vez, opinó sobre la estructura de sus giras, las cuales lo llevan por todo el mundo en un sin fin de shows: “No tiene que hacer 600.000 conciertos para demostrar o para romper récords, ya sabemos que vende todas las entradas. Sabemos que es impresionante, pero creo que hoy en día tiene que estar más tranquilo para salir. Quizás más sonriente, con más lomo, con más fuerza y de pronto no tener que hacer tantos shows sin cantar”. Para concluir se animò a decir qué es lo que cambiaría si fuera Luis Miguel: “De pronto se queda afónico. Yo digo que lo único que me gustaría es que frenara un poco para hacer menos recitales y tener a un Luismi recontra. Y hacer estadios, entonces hacés dos River y chau, estás a tope”.