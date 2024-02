Flavio Mendoza habló sobre el audio que se filtró maltratando a su equipo de trabajo

El bailarín y productor teatral habló, a través de su perfil de Instagram, del audio en el que se lo escucha gritarle a su equipo de trabajo y aseguró que mantiene su postura.

Luego de la filtración del audio de Flavio Mendoza criticando a su equipo de trabajo, el bailarín y productor teatral habló al respecto mediante su cuenta de Instagram. En medio de un video se dejó ver muy enojado, pero aseguró que aún mantiene su postura sobre lo que dice en su enojo mientras reta a parte de su equipo, aunque no se confirmó de cuándo es dicha discusión. "Anda un audio circulando que es mío, que yo dije, esto, aquello. ¡Sigo sosteniendo lo mismo!", comenzó diciendo Flavio Mendoza. Luego, sumó: "¿Saben qué? Desconfíen de las personas que mandan audios y no dan la cara. No dicen nombre y apellido. Mirá, yo doy la cara". Después de esto, sin ningún tapujo, se refirió a su personalidad y destacó: "Sigo sosteniendo lo mismo. Son todos unos cagones. Los cagones tienen que dar los nombres y apellidos. Si yo tengo algo de alguien siempre doy la cara. ¿Por qué no dan la cara? Son medio raras esas cosas". Por último, Mendoza cerró: "A los éxitos siempre se les va a pegar. A los diferentes siempre se les va a pegar. ¿Saben qué? A mí me dan vuelta y sigo siendo yo. A mucha gente se las da vuelta y se encuentra cada cosa. Les mando un beso enorme, disfruten la vida que es única".