Furia y Manzana protagonizaron un duelo de miradas y aumenta la tensión en Gran Hermano

El reality de Telefe avanza con fuertes peleas entre sus integrantes. “¿Estás seguro que querés una batalla contra mí?”, le dijo Furia al tucumano.

Tras la gala de nominación de Gran Hermano (Telefe), Furia y Manzana tuvieron un fuerte cruce en el que, a los gritos, se dijeron de todo. Los dos quedaron en placa y la tensión creció en la casa.

Tras despertarse, Furia se encontró con Manzana en la cocina, que comenzó a mirarla con cara desafiante.

Entonces, ella se frenó y, en silencio, le devolvió la mirada fulminante. Ahí arrancó un duelo de miradas.

Furia quebró la tensión con una risa y lanzó: "Más vale que lo que estés haciendo sea una joda y que sea esa promesa que hiciste".

Ante el silencio, Furia se le puso enfrente a Manzana, que aflojó y le dijo "Good morning, miss" (Buen día, señora).

Fiel a su estilo directo, Furia le dijo: "¿Estás seguro que querés pelear una batalla contra mí boludo?".

"Te di mi última banana y te hice de comer. Así te voy a decir nada más. Y te abracé. Y no abrazo a nadie, ni a ninguno de mi familia. Para que sepas", siguió Furia.

"No te enojes, please", respondió Manzana, ya con una leve sonrisa en su rostro. Y luego el streamer y cantante tucumano retruco con ironía: "Gracias por darme esa importancia".

Toda la escena trascurrió frente al completo silencio de Zoe y Sabrina, que estaban cerca de los dos grandes protagonistas que tiene la casa de Gran Hermano en estos momentos.

Así fue la pelea de Manzana y Furia en "Gran Hermano"

Tras quedar ambos nominados, algo que Manzana expresó que buscaba, Furia le dijo: "¿Te vas a bancar que te baile en orto y que grite tu nombre? Tengo varios días para hacerlo. ¿Querías? La tenés adentro, cagón".

“Disfrutá el último pucho que me has robado, ladrona, chorra”, devolvió el tucumano.

"Si no te lo robé, me lo diste vos gato de mierda”, respondió ella.

Y a los gritos siguió: "Pedazo de nabo, dejá de bardearme gratis... querés cámara, mirá cómo te cagás de risa".

Desafiante, Manzana respondió: "Dale, vení, te hacés la víctima, vení, empezá, dale”.

“Mirá como quiere cámara el puto este, querés cámara sorete, te la voy a dar", continuó Furia, que continuó: “Te hacés el bueno con todo el mundo y ahora te hacés el loco, te estás cagando de risa, sabés que salto porque soy pólvora, no me jodas porque te rompo la cabeza. Me van a sacar pero porque te voy a romper la cabeza”.