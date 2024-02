Habló la hermana del santiagueño que masacró a su ex en Chaco: “Él la celaba mucho y ya la había golpeado”

Verónica Contreras contó detalles brutales. “No tenemos ni idea donde podría estar, quizás se mató”, sostuvo. Ariel Armando Vargas es intensamente buscado desde ayer por la Policía.

Verónica Contreras, hermana de crianza de Ariel Armando Vargas, el santiagueño que es buscado intensamente por masacrar a su ex en un descampado habló con el diario El Liberal y contó detalles brutales del caso que terminó con la vida de Ruth Florentina Cevilan.

"Él (por Vargas) estaba viviendo con mi viejo. Ellos se separaron hace 4 meses cuando ella le pidió que se fuera de la casa porque la había golpeado después de una discusión", expresó.

La joven contó que su hermano no era violento con ellos, pero sí con su ex pareja. "Él la celaba mucho y ya la había golpeado. Tenía una perimetral que aún estaba en vigencia", ahondó.

Verónica sostuvo que desde la noche del martes, nada más se supo de él. "Esa noche durmió en la casa de mi papá y desde ahí no se supo más. Hoy no tenemos ni idea donde podría estar, quizás se mató".

Sobre el macabro hallazgo del cadáver de Ruth, Verónica manifestó: "Según me dijeron a mí, cuando ella ya no volvió, ellos (por los hijos de la víctima) sospecharon que algo había pasado. Pero no hablaron con nadie, no pidieron ayuda".

Y continuó: "Su hijo del medio no aguantó más y salió a buscar a su mamá, él tenía el audio con el que su padre había citado a su mamá".

"Él (por el menor) siguió el rastro de la bici de su mamá y llegó hasta donde ella se iba a encontrar con su papá", sostuvo. El adolescente de 14 años fue quien encontró el cadáver de su mamá tirado en el piso completamente ensagrentado.